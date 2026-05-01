مصر.. أجهزة الأمن تعثر على جثة رجل داخل حقيبة سفر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ملابسات العثور على جثة مجهولة لرجل داخل بالطريق العام على الزقازيق بالقرب من منطقة عرب البياضين، وبها جرح ذبحى مع آثار تفحم.وتبين من التحريات أن الجثة لعامل معمار يدعى" 27 عاما من مركز ديروط بمحافظة .وأسفرت التحريات عن اتهام 3 أشقاء من ذات بلدته، بينهم سيدة، بارتكاب الواقعة، وهم" عبد اللاه ع " يعمل سمسار 29 عاما و"محمود" 27 عاما عامل، و"ه " 32 عاما ربة منزل، وتربطهم بالمجني عليه صلة قرابة بعيدة.المتهمة استدرجت المجني عليه إلى شقة خاصة بشقيقها الأول بمدينة الزقازيق،وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة استدرجت المجني عليه إلى شقة خاصة بشقيقها الأول بمدينة الزقازيق، بزعم إقامة علاقة غير مشروعة، ثم وضعت له مادة مخدرة داخل مشروب وأضافت التحريات أن المتهمين الثلاثة قاموا عقب ذلك بالتعدي عليه وذبحه، ثم وضعوا الجثة داخل حقيبة سفر كبيرة، وألقوها بمكان العثور عليها قبل إشعال النيران بها لإخفاء معالم الجريمة، وذلك انتقاماً للشرف كونه على علاقة بالمتهمة و يحوز فيديوهات لعلاقتهما ويقوم بابتزازها تهديدهاو قد افتضح امرها بالفعل.وتمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر المحضر رقم 2720 إداري مركز شرطة بلبيس، فيما باشرت نيابة بلبيس التحقيقات في الواقعة.