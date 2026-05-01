تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
16
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
مصر.. أجهزة الأمن تعثر على جثة رجل داخل حقيبة سفر
Lebanon 24
01-05-2026
|
12:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الأجهزة الأمنية
المصرية
بمديرية أمن الشرقية، ملابسات العثور على جثة مجهولة لرجل داخل
حقيبة سفر
بالطريق العام على
طريق بلبيس
الزقازيق بالقرب من منطقة عرب البياضين، وبها جرح ذبحى مع آثار تفحم.
وتبين من التحريات أن الجثة لعامل معمار يدعى"
أحمد م
27 عاما من مركز ديروط بمحافظة
أسيوط
.وأسفرت التحريات عن اتهام 3 أشقاء من ذات بلدته، بينهم سيدة، بارتكاب الواقعة، وهم" عبد اللاه ع " يعمل سمسار 29 عاما و"محمود" 27 عاما عامل، و"ه " 32 عاما ربة منزل، وتربطهم بالمجني عليه صلة قرابة بعيدة.
المتهمة استدرجت المجني عليه إلى شقة خاصة بشقيقها الأول بمدينة الزقازيق،
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة استدرجت المجني عليه إلى شقة خاصة بشقيقها الأول بمدينة الزقازيق، بزعم إقامة علاقة غير مشروعة، ثم وضعت له مادة مخدرة داخل مشروب وأضافت التحريات أن المتهمين الثلاثة قاموا عقب ذلك بالتعدي عليه وذبحه، ثم وضعوا الجثة داخل حقيبة سفر كبيرة، وألقوها بمكان العثور عليها قبل إشعال النيران بها لإخفاء معالم الجريمة، وذلك انتقاماً للشرف كونه على علاقة بالمتهمة و يحوز فيديوهات لعلاقتهما ويقوم بابتزازها تهديدها
و قد افتضح امرها بالفعل.
وتمكنت
الأجهزة الأمنية
من ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر المحضر رقم 2720 إداري مركز شرطة بلبيس، فيما باشرت نيابة بلبيس التحقيقات في الواقعة.
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24