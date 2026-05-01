تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

مصر.. أجهزة الأمن تعثر على جثة رجل داخل حقيبة سفر

Lebanon 24
01-05-2026 | 12:26
A-
A+
مصر.. أجهزة الأمن تعثر على جثة رجل داخل حقيبة سفر
مصر.. أجهزة الأمن تعثر على جثة رجل داخل حقيبة سفر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت الأجهزة الأمنية  المصرية بمديرية أمن الشرقية، ملابسات العثور على جثة مجهولة لرجل داخل حقيبة سفر بالطريق العام على طريق بلبيس الزقازيق بالقرب من منطقة عرب البياضين، وبها جرح ذبحى مع آثار تفحم.

وتبين من التحريات أن الجثة لعامل معمار يدعى" أحمد م 27 عاما من مركز ديروط بمحافظة أسيوط.وأسفرت التحريات عن اتهام 3 أشقاء من ذات بلدته، بينهم سيدة، بارتكاب الواقعة، وهم" عبد اللاه ع " يعمل سمسار 29 عاما و"محمود" 27 عاما عامل، و"ه " 32 عاما ربة منزل، وتربطهم بالمجني عليه صلة قرابة بعيدة.

المتهمة استدرجت المجني عليه إلى شقة خاصة بشقيقها الأول بمدينة الزقازيق،
 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة استدرجت المجني عليه إلى شقة خاصة بشقيقها الأول بمدينة الزقازيق، بزعم إقامة علاقة غير مشروعة، ثم وضعت له مادة مخدرة داخل مشروب وأضافت التحريات أن المتهمين الثلاثة قاموا عقب ذلك بالتعدي عليه وذبحه، ثم وضعوا الجثة داخل حقيبة سفر كبيرة، وألقوها بمكان العثور عليها قبل إشعال النيران بها لإخفاء معالم الجريمة، وذلك انتقاماً للشرف كونه على علاقة بالمتهمة و يحوز فيديوهات لعلاقتهما ويقوم بابتزازها تهديدها
و قد افتضح امرها بالفعل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر المحضر رقم 2720 إداري مركز شرطة بلبيس، فيما باشرت نيابة بلبيس التحقيقات في الواقعة.
 
Advertisement
مديرية أمن الشرقية

الأجهزة الأمنية

طريق بلبيس

حقيبة سفر

المصرية

مركز د

أحمد م

مصرية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24