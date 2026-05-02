نشرت فيديوهات خادشة للحياء بهدف تحقيق أرباح مالية.. هكذا تم ضبطها

أفادت في مصر بأن لحماية الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.وتابعت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية، حيث عُثر بحوزتها على هاتف محمول تبين بفحصه احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها.وبمواجهة المتهمة، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.