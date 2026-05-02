قواعد جديدة في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2027.. تعرّفوا إليها

02-05-2026 | 04:00
قواعد جديدة في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2027.. تعرّفوا إليها
كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية أمس الجمعة عن تغييرات في قواعد حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 99 في آذار المقبل لتشمل المشاركات الدولية وترشيحات التمثيل ومعالجة استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، قالت الأكاديمية إن "الأدوار المسجلة في بيانات الفيلم القانونية والتي يؤديها البشر بشكل واضح بموافقتهم هي فقط التي ستعتبر مؤهلة".

وتنطبق المتطلبات الجديدة أيضا "على السيناريوهات، التي يجب أن يكتبها البشر".

وسيجري إدخال تغييرات كبيرة أيضا على فئة الأفلام الروائية الدولية.

وحتى الآن، لا يمكن أن يكون هناك سوى اختيار رسمي واحد فقط لكل دولة في فئة الأفلام الدولية.

وبموجب القواعد الجديدة، يمكن أيضا تقديم فيلم بلغة غير الإنجليزية لإبداء الرأي بشأنه من خلال الفوز "بجائزة مؤهلة" في مهرجان سينمائي دولي مثل جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي الدولي أو جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان.

وهناك تغيير آخر وهو أن الفيلم نفسه، وليس البلد المقدم، سيتم وصفه باعتباره المرشح وسيتم نقش اسم المخرج وعنوان الفيلم على التمثال الصغير.

وفي فئات التمثيل، يمكن الآن أن يتم ترشيح الممثلين عن أكثر من دور إذا حصلوا على عدد كبير بما فيه الكفاية من الأصوات.
