ابنة ويليام وكيت "كبرت".. كيف احتفلت الأميرة شارلوت بعيدها الـ11؟

أتمّت الأميرة شارلوت إليزابيث ديانا عامها الحادي عشر، محتفيةً برحلة من الحضور الملكي الذي مزج بين وقار التقاليد وعفوية الطفولة، وهي التي أصبحت منذ صرختها الأولى في مستشفى "سانت ماري" بلندن عام 2015 إحدى أكثر الشخصيات المحبوبة في العائلة الملكية .



الابنة الثانية للأمير ويليام وكيت ميدلتون، التي ولدت في الثاني من أيار، نشأت تحت مجهر الإعلام العالمي، إلا أنها استطاعت رسم شخصية مستقلة برزت في المناسبات الكبرى، بدءاً من ظهورها الخجول على شرفة قصر باكنغهام في احتفالات "تروبينغ ذا كولور"، وصولاً إلى دورها كوصيفة في حفلات الزفاف الملكية، حيث كانت ابتسامتها المرحة ولوحاتها العفوية مادة دسمة لوسائل الإعلام.



ومع دخولها العقد الثاني من عمرها، تبرز ملامح اهتمامات الأميرة الشابة التي بدأت تتشكل بوضوح، خاصة في المجال الرياضي عبر شغفها بكرة القدم والتنس.

ورغم الاهتمام العالمي المتزايد، يحرص أمير وأميرة ويلز على حماية خصوصية ابنتهما ومنحها حياة دراسية مستقرة بعيدة عن ضغوط الأضواء، مع إشراكها تدريجياً في الفعاليات الرسمية التي تعكس دورها المستقبلي داخل الأسرة.



بين صور الطفولة التي وثّقت مراحل نموها والمشاركات الرسمية التي تتسم بالثقة المتزايدة، تواصل الأميرة شارلوت مسيرتها أمام أعين الجمهور، مجسدةً توازناً فريداً بين البساطة الملكية والحضور اللافت الذي يجعل منها رمزاً للأجيال الجديدة في الملكية البريطانية.