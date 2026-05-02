ساندويتش "صاج" ينهي حياة طالبة.. هل قتلتها كافتيريا الكلية؟

سادت حالة من الحزن والجدل في بالعراق، إثر وفاة طالبة بتول أمير، وسط تضارب الأنباء حول السبب الحقيقي وراء وفاتها المفاجئة.



ووفقاً لما نقلته "شبكة 964" المحلية، فقد فارقت الطالبة الحياة في ، بعد مكوثها لأسابيع في العناية المركزة بمستشفى "بعقوبة العام" جراء أزمة صحية حادة أدت إلى فشل كلوي وتعطل في وظائف أعضائها الحيوية.



وبحسب رواية عائلة الفقيدة، فإن حالتها الصحية تدهورت بشكل حاد عقب تناولها " صاج" من كافتيريا كلية في محافظة ديالى، محملين إدارة الكلية المسؤولية عن الحادثة.

في المقابل، نفى بياتي ارتباط الوفاة بالتسمم الغذائي بشكل قاطع حتى الآن، مؤكداً أن الفحوصات الطبية الرسمية لم تظهر نتائجها النهائية بعد لحسم الجدل.



وأثارت الحادثة موجة من الغضب بين الناشطين، الذين انتقدوا غياب الرقابة والتفتيش الصحي عن المطاعم والكافتيريات داخل ، مطالبين بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة الجهات المقصرة لضمان سلامة الطلاب.