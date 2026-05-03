منوعات

توتر أمني واحتجاجات واسعة بعد جريمة بحق طفلة في أستراليا

Lebanon 24
03-05-2026 | 00:07
توتر أمني واحتجاجات واسعة بعد جريمة بحق طفلة في أستراليا
قالت الشرطة في الإقليم الشمالي بأستراليا الأحد: إنها وجهت تهمة القتل إلى رجل على خلفية مقتل طفلة من السكان الأصليين تبلغ من العمر 5 سنوات قبل أيام؛ ما أثار اشتباكات عنيفة في بلدة نائية.

وذكرت الشرطة في بيان أن جيفرسون لويس (47 عامًا) وُجهت إليه أيضًا تهمتان أخريان لا يمكن الكشف عنهما لأسباب قانونية، وذلك على خلفية مقتل كومانجاي ليتل بيبي، وهو الاسم الذي تُعرف به الطفلة وفقًا لأعراف السكان الأصليين.

وقال مفوّض شرطة الإقليم الشمالي مارتن دول في تصريحات بثها التلفزيون من أليس سبرينجز "هذا حادث مروع ومجموعة ظروف مروعة.. مشاعرنا مع الأسرة"، وفق وكالة "رويترز".


وقالت الشرطة: إن لويس وُجهت إليه التهم مساء أمس السبت ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في داروين عاصمة الإقليم الشمالي يوم الثلاثاء.

وأثار مقتل الطفلة والقبض لاحقًا على المشتبه به احتجاجات شارك فيها نحو 400 شخص من السكان الأصليين قرب أليس سبرينجز في وقت متأخر من يوم الخميس. وسبق أن أُدين لويس بالاعتداء الجسدي وأُفرج عنه من السجن في الآونة الأخيرة.

وألقى بعض المحتجين مقذوفات وأشعلوا النيران؛ ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة والعاملين في المجال الطبي، وإلحاق أضرار بمركبات للشرطة وسيارات إسعاف وإطفاء. 

وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين يطالبون "بالثأر" وهو عقاب تقليدي غالبًا ما يكون جسديًّا في مجتمعات السكان الأصليين. (ارم نيوز)
