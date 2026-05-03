الشرطة النمساوية توقف رجلاً بتهمة تسميم طعام أطفال بسم فئران

أوقفت الشرطة النمساوية، السبت، رجلاً يشتبه بقيامه بدس سم فئران في عبوات طعام للأطفال، مشيرة إلى أن الدافع ربما يكون «محاولة ابتزاز للشركة المُصنعة».وألقت الشرطة القبص على المشتبه به البالغ 39 عاماً في ولاية بورغنلاند بجنوب فيينا، وفق ما ذكرت النمساوية، من دون أن تكشف هويته.ووجهت إليه تهمة تعمّد تعريض السلامة العامة للخطر والشروع بإلحاق أذى جسدي خطير، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».ويأتي هذا التوقيف بعد أسبوعين من اكتشاف السلطات النمساوية وجود سم فئران في عبوات طعام للأطفال تباع في بعض المتاجر الكبرى.وشاركت الشرطة بالتحقيق باعتبار أن العبوات مصنوعة في من قبل العلامة التجارية «هيب».وتمكنت الشرطة من استعادة خمس عبوات مسممة قبل استهلاكها في والتشيك وسلوفاكيا.وأعربت الشرطة عن اعتقادها أن الدافع وراء الجريمة ابتزاز الشركة التي سحبت منتجاتها من الأسواق في النمسا.وتم شراء إحدى العبوات المسممة من سوبرماركت «سبار» في ولاية بورغنلاند، وقد تبين أنها تحتوي على 15 ميكروغراماً من سم الفئران.ويُشتبه في أن عبوة أخرى بيعت في نفس السوبرماركت كانت مسممة أيضاً، ولكن لم يتم العثور عليها حتى الآن.وفي حين لم تذكر شركة «هيب» تفاصيل عن طبيعة الابتزاز، قالت صحيفة «دي بريسه» النمساوية بعد وقت قصير من ظهور القضية إنه جرى إرسال بريد إلكتروني إلى شركة «هيب» في (آذار) يطالب بمبلغ مليوني (2.3 مليون دولار) في غضون ستة أيام، لكن الشركة لم تلاحظ ذلك إلا بعد أسبوعين من انتهاء المهلة.وقالت «هيب» بعد ذلك بوقت قصير إن الرسالة أُرسلت إلى عنوان بريد جماعي لا يُفحص بشكل متكرر. (الشرق الأوسط)