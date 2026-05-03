نفاد الكحول من المتجر الوحيد في الرياض

تداولت تقارير أن المتجر الوحيد المرخّص لبيع الكحول في شهد نقصاً حاداً في مخزوناته من النبيذ والمشروبات الكحولية، وسط تأخّر في وصول الشحنات نتيجة اضطرابات إقليمية مرتبطة بالتوتر مع ، بحسب ما نقله زوّار للمتجر.

ويقع المتجر في حي السفارات، وكان قد فُتح عام 2024 لخدمة الدبلوماسيين غير ، قبل أن يُوسّع لاحقاً ليشمل مقيمين أجانب من غير المسلمين. ورغم استمرار الحظر الرسمي على الكحول في منذ عام 1952، سمحت السلطات بوجود هذا المتجر في إطار محدود.

وأشار بعض الزوار إلى أن الأرفف بدت شبه فارغة مؤخراً، مع توفر كميات محدودة من بعض الأصناف الباهظة أو غير المعروفة، بينما أفاد دبلوماسيون بأن بعض الأنواع الأساسية مثل النبيذ الأبيض غير متوفرة حالياً.

كما ذكر زوار أن التأخير في الشحنات من البحرين والإمارات، حيث توجد سياسات أكثر تساهلاً تجاه الكحول، تسبب في ازدحام وطوابير طويلة أمام المتجر خلال الأيام الأخيرة.