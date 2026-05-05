انفجار في مصنع العاب نارية في الصين... 21 قتيلاً و61 مصاباً

انفجار في مصنع العاب نارية في الصين... 21 قتيلاً و61 مصاباً
أفادت السلطات الصينية، بأن انفجاراً وقع في مصنع للألعاب النارية في مقاطعة هونان وسط البلاد أسفر عن مقتل 21 شخصاً وإصابة 61 آخرين.

ووقع الانفجار داخل مصنع تابع لشركة "هواشنغ" في مدينة ليويانغ، التابعة لمدينة تشانغشا، حاضرة المقاطعة.

وأوضحت السلطات أنه تم استنفار أكثر من 480 عنصراً من فرق الإنقاذ، إلى جانب استخدام ثلاث روبوتات للمساعدة في عمليات البحث والإطفاء. كما جرى إخلاء السكان القريبين من الموقع وإقامة منطقة عازلة، بسبب وجود مستودعات لمادة البارود الأسود في الجوار، خشية وقوع انفجارات إضافية.

وبحسب البيان الرسمي، تم التأكد من حصيلة الضحايا بعد الجولة الأولى من عمليات البحث، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وتستمر عمليات التمشيط في الموقع.

كما أعلنت وزارة إدارة الطوارئ إرسال خبراء لدعم جهود الإنقاذ، في حين احتجزت الشرطة الشخص المسؤول عن الشركة، بينما لا يزال التحقيق جارياً لمعرفة أسباب الحادث.

