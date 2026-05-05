توقعت وفاته… ليلى عبد اللطيف إلى الواجهة بعد رحيل هاني شاكر

أثارت العالِمة الفلكية ليلى عبد اللطيف موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها عبر حسابها في “إنستغرام” مقطع فيديو تحدثت فيه عن تحقق أحد توقعاتها المتعلقة بوفاة الفنان هاني شاكر.
وظهرت عبد اللطيف في الفيديو في خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني مطلع هذا العام ، حيث أشارت حينها إلى رحيل فنان كبير ومحبوب له أعمال بارزة، قبل أن يُعاد تداول المقطع بالتزامن مع إعلان وفاة هاني شاكر.
وتباينت ردود الفعل على الفيديو بين متابعين اعتبروا أن توقعها تحقق، وآخرين رأوا أن ما ورد فيه لا يتعدى كونه صدفة، في حين اكتفى البعض بنعي الفنان الراحل والدعاء له.