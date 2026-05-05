في مصر... دخل إلى مقرّ عملها وطعنها 27 مرّة!

بعدما أصابها بـ27 طعنة داخل مقرّ عملها، تمكنت من ضبط المتهم في واقعة التعدي على الفتاة شهد في حيّ المعصرة في منطقة حلوان في .



وكشفت التحقيقات أن المتهم أقدم على ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام، بعد رفض المجني عليها استكمال العلاقة معه، وقيامه بتهديدها مسبقًا بنشر صور خاصة بها بهدف إجبارها على العودة إليه.



وكشف والد شهد أن ابنته اتخذت قرار فسخ الخطوبة بسبب سوء معاملة المتهم وعدم التزامه وصدقه خلال فترة ارتباط استمرت نحو 3 سنوات. (ارم نيوز)

