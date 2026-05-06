هزة أرضية تضرب مناطق في غرب إيران.. إليكم قوتها!

أعلن التابع لمعهد الجيوفيزياء في ، فجر اليوم الأربعاء، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر.



وأوضح المركز أن الزلزال وقع في منطقة " غرب" بمحافظة "كرمانشاه" الواقعة غرب ، وذلك في الساعات الأولى من .

وبحسب البيانات، تم رصد الهزة على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند خط عرض 34.19 درجة شمالًا وخط طول 45.68 درجة شرقًا.

حتى الآن، لم تُسجَّل أي تقارير رسمية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما تواصل فرق الطوارئ والجهات المختصة عمليات التقييم في المنطقة.

وتُعد بعض مناطق غرب إيران من المناطق النشطة زلزاليًا، نظرًا لوقوعها ضمن أحزمة جيولوجية معرضة للهزات المتكررة.