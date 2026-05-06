نجاح عملية دقيقة.. استخراج 9 مسامير من معدة سيدة دون جراحة

وبدأت الواقعة عند وصول المريضة وهي تعاني من آلام حادة في المعدة، حيث أظهرت الفحوصات والأشعة وجود أجسام معدنية حادة داخل التجويف المعدي، ما استدعى تدخّلًا عاجلًا من وحدة مناظير الجهاز الهضمي لتفادي مضاعفات خطيرة مثل النزيف الداخلي أو حدوث ثقوب في جدار المعدة.وبعد التشخيص، قرر الفريق الطبي استخدام منظار المعدة كخيار آمن بدلًا من الجراحة المفتوحة، في عملية وُصفت بالدقيقة والمعقدة نظرًا لعدد الأجسام الغريبة وخطورتها، حيث تم استخراج المسامير التسعة بنجاح دون التسبب بأي ضرر للمريء أو الجهاز الهضمي.واستقرت الحالة الصحية للمريضة بعد العملية، ونُقلت إلى غرفة المراقبة للاطمئنان على مؤشرات حياتها ووظائفها الحيوية.