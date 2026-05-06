مطاردة على الرصيف واقتحام منزل… امرأة تُثير الذعر تحت تأثير الكحول (فيديو)

تواجه امرأة أميركية من العاصمة تهماً جنائية، بعد حادثة خطيرة طاردت خلالها طفلاً على الرصيف بسيارتها، قبل أن تحاول اقتحام منزل في المنطقة وهي تحت تأثير .

وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغاً عن سائق متهور تصرّف بشكل عدواني، صعد إلى الرصيف وطارد مراهقاً كان يقود دراجة نارية.

ووفقاً لمقطع فيديو وثّق الحادثة بواسطة هاتف محمول ونشرته شرطة ، ظهرت السيارة وهي تلاحق المراهق على الرصيف قبل أن تغادر المكان بسرعة.

وأوضحت الشرطة أن السائقة، وتُدعى ويندي أ. كليمنتي (56 عاماً)، واصلت القيادة لمسافة تُقدّر بنحو ميل، قبل أن تحاول دخول منزل شخص لا تعرفه.

كما أظهر التحقيق أن صاحب المنزل رصدها عبر كاميرات المراقبة وهي تحاول فتح الأبواب، قبل أن تصل الشرطة وتجدها متوقفة داخل ممر المنزل، حيث جرى توقيفها.

وخلال التحقيق، قالت كليمنتي إنها كانت في نزهة مع كلبها بحثاً عن كلاب أخرى، ونفت محاولتها اقتحام المنزل، إلا أن شرطة مقاطعة ذكرت أنها أنكرت في البداية تعاطي الكحول أو المخدرات، ثم اعترفت لاحقاً بتناول الكحول.

وبحسب الشرطة، يُشتبه أيضاً بأنها حاولت ركل أحد العناصر أثناء نقلها إلى سيارة الدورية.

وقد تم توقيفها وإيداعها في سجن مقاطعة سبوكان، على خلفية تهم تشمل الشروع في اعتداء من الدرجة الأولى والتعدي الجنائي من الدرجة الأولى.







A woman in Spokane County is facing felony and misdemeanor charges after allegedly driving onto a sidewalk and trying to hit a juvenile on a dirt bike, then later showing up at a stranger’s home and attempting to break in. pic.twitter.com/cHlcziTnWz