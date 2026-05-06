تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

مطاردة على الرصيف واقتحام منزل… امرأة تُثير الذعر تحت تأثير الكحول (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2026 | 04:22
A-
A+
مطاردة على الرصيف واقتحام منزل… امرأة تُثير الذعر تحت تأثير الكحول (فيديو)
مطاردة على الرصيف واقتحام منزل… امرأة تُثير الذعر تحت تأثير الكحول (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تواجه امرأة أميركية من العاصمة واشنطن تهماً جنائية، بعد حادثة خطيرة طاردت خلالها طفلاً على الرصيف بسيارتها، قبل أن تحاول اقتحام منزل في المنطقة وهي تحت تأثير الكحول.

وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغاً عن سائق متهور تصرّف بشكل عدواني، صعد إلى الرصيف وطارد مراهقاً كان يقود دراجة نارية.

ووفقاً لمقطع فيديو وثّق الحادثة بواسطة هاتف محمول ونشرته شرطة مقاطعة سبوكان، ظهرت السيارة وهي تلاحق المراهق على الرصيف قبل أن تغادر المكان بسرعة.

وأوضحت الشرطة أن السائقة، وتُدعى ويندي أ. كليمنتي (56 عاماً)، واصلت القيادة لمسافة تُقدّر بنحو ميل، قبل أن تحاول دخول منزل شخص لا تعرفه.

كما أظهر التحقيق أن صاحب المنزل رصدها عبر كاميرات المراقبة وهي تحاول فتح الأبواب، قبل أن تصل الشرطة وتجدها متوقفة داخل ممر المنزل، حيث جرى توقيفها.

وخلال التحقيق، قالت كليمنتي إنها كانت في نزهة مع كلبها بحثاً عن كلاب أخرى، ونفت محاولتها اقتحام المنزل، إلا أن شرطة مقاطعة سبوكان ذكرت أنها أنكرت في البداية تعاطي الكحول أو المخدرات، ثم اعترفت لاحقاً بتناول الكحول.

وبحسب الشرطة، يُشتبه أيضاً بأنها حاولت ركل أحد العناصر أثناء نقلها إلى سيارة الدورية.

وقد تم توقيفها وإيداعها في سجن مقاطعة سبوكان، على خلفية تهم تشمل الشروع في اعتداء من الدرجة الأولى والتعدي الجنائي من الدرجة الأولى.


A woman in Spokane County is facing felony and misdemeanor charges after allegedly driving onto a sidewalk and trying to hit a juvenile on a dirt bike, then later showing up at a stranger’s home and attempting to break in. pic.twitter.com/cHlcziTnWz

 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحت تأثير الكحول.. سائق يقتحم موكباً احتفالياً ويصيب العشرات
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أكثر من عامين… الشرطة تنشر فيديو اعتقال مغني البوب بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية رعيت: الأوضاع هادئة ونحذّر من تداول الشائعات التي تثير الذعر في قرى شرقي زحلة
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير يُثير الذعر في مصر... شاهدوا الفيديو
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24

مقاطعة سبوكان

واشنطن

سبوكان

دوان

assi

دوري

بواس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-05-06
Lebanon24
04:03 | 2026-05-06
Lebanon24
03:21 | 2026-05-06
Lebanon24
00:58 | 2026-05-06
Lebanon24
00:19 | 2026-05-06
Lebanon24
23:41 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24