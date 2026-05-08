متفرقات
فضيحة "ديزني".. احتجاز عشرات الموظفين بتهمة استغلال الأطفال
08-05-2026
09:30
احتجزت سلطات
الجمارك
وحماية الحدود في
الولايات المتحدة
نحو 28 موظفاً من طواقم سفن سياحية، من بينهم عاملون في شركة "
ديزني
كروز
لاين"، وذلك في إطار تحقيق واسع يتعلق بمواد استغلال الأطفال.
وذكرت مجلة "فارايتي" أن العملية شملت تفتيش ثماني سفن راسية في ميناء سان
دييغو
بكاليفورنيا، حيث اشتبهت السلطات بتورط 27 شخصاً (من الفلبين والبرتغال وإندونيسيا) في حيازة أو تداول مواد محظورة. وأكد البيان الرسمي مصادرة أجهزة المشتبه بهم تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية وفق الإجراءات القانونية.
من جهتها، شددت شركة "ديزني" على سياسة "عدم التسامح" تجاه أي مخالفات، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات، وأوضحت أن معظم المشمولين بالتحقيق ليسوا من موظفيها المباشرين، وأن من ثبت تورطهم تم استبعادهم فوراً من العمل.
منصة إعلامية إسرائيلية: تم احتجاز عشرات الإسرائيليين لساعات في مطار موسكو بسبب تورطهم في الحرب
