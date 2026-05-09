إحذروا.. حملات احتيال متطورة تستهدف سرقة حساباتكم المصرفية

قام الرئيس التنفيذي للبنك ورئيس محمد الإتربي، بتحذير عملاء القطاع المصرفي من تصاعد محاولات النصب الإلكتروني، مشددا على أن أموال المودعين في أمان طالما ظلت بياناتهم سرية.ولفت المسؤول الاقتصادي في بيان له مساء أمس الجمعة إلى أن المصرف لن يطلب الإفصاح عن الرقم السري أو بيانات البطاقات أو رموز التحقق (OTP) عبر الهاتف أو أي وسيلة اتصال.كما نبه الإتربي إلى ضرورة تجاهل الاتصالات التي تدعي تقديم جوائز أو تنتحل صفة جهات رسمية لتحديث البيانات، أو تطلب تحويلات مالية بحجة ضمان استمرار خدمات "انستاباي" والتطبيقات البنكية.إلى ذلك، نبه الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي ، في وقت سابق، من انتشار حملات احتيال متطورة تستهدف سرقة الحسابات. ودعا عبر حسابه في " " إلى الحذر من الصفحات والإعلانات المزيفة، مطالباً العملاء بالتواصل الفوري مع البنك عند تلقي طلبات للبيانات الشخصية.كما شدد على أن المصرف لا يطلب بيانات عبر وسائل التواصل، ولا يتحمل مسؤولية الاحتيال الناتج عن إفشاء العميل لبياناته. وتأتي هذه التحذيرات مع تزايد عمليات التصيد الاحتيالي في مصر مؤخراً.يذكر أن العديد من أساليب الاحتيال كانت انتشرت مؤخراً في مصر وغيرها من وحول العالم، لا سيما في ظل تطور الأدوات التقنيات والذكاء الاصطناعي.(العربية)