تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

“أشعر وكأنني أغرق”.. وثائق صادمة لمارلين مونرو تُعرض للمرة الأولى

Lebanon 24
09-05-2026 | 07:13
A-
A+
“أشعر وكأنني أغرق”.. وثائق صادمة لمارلين مونرو تُعرض للمرة الأولى
“أشعر وكأنني أغرق”.. وثائق صادمة لمارلين مونرو تُعرض للمرة الأولى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تستعد دار هيريتيج للمزادات لعرض مجموعة نادرة من التذكارات الشخصية العائدة للنجمة الراحلة مارلين مونرو، في مزاد يُقام مطلع حزيران المقبل، ويمنح الجمهور فرصة استثنائية للاطلاع على جوانب غير معروفة من حياتها الخاصة.

وتضم المجموعة ملابس من خزانة مونرو، وحلياً، ورسائل وملاحظات بخط اليد، إلى جانب لوحات فنية وقصائد ووثائق شخصية لم تُعرض سابقاً، تغطي الفترة الممتدة بين عامي 1955 و1962.

وقال مدير قسم هوليوود والترفيه في دار المزادات، برايان تشانس،  إن المجموعة “اكتشاف حقيقي” لأنها تضم مقتنيات ظلت محفوظة لدى الزوجين الشاعرين نورمان وهيدا روستن، اللذين كانا من أقرب أصدقاء مونرو.

Advertisement

وتكشف الوثائق المعروضة تفاصيل عن علاقات مونرو العاطفية، ومخاوفها بعد فقدان جنين، إضافة إلى تأملاتها حول الموت، فضلاً عن مراسلات بينها وبين زوجها السابق الكاتب المسرحي آرثر ميلر تسلط الضوء على تعقيدات علاقتهما.

كما يتضمن المزاد رسالة غير منشورة من طبيبها النفسي تصف الساعات التي سبقت وفاتها عام 1962، إلى جانب ورقة كتبت عليها مونرو خلال تصوير فيلم البعض يفضلونها ساخنة عبارة “أشعر وكأنني أغرق”، مرفقة برسم لشخص يستغيث وسط الماء، في إشارة إلى معاناتها النفسية خلال تلك الفترة.

ووُلدت مارلين مونرو، واسمها الحقيقي نورما جين مورتنسون، في لوس أنجلوس عام 1926، وتحولت إلى واحدة من أبرز أيقونات هوليوود قبل وفاتها المفاجئة عام 1962.

مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: للمرّة الأولى يطلق حزب الله نحو الجليل مسيّرة تعمل بتقنية الألياف البصرية
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع مارين ترافيك: ناقلة نفط غير إيرانية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
خطط لاستهداف طائرة السيسي.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الشورى الايراني: تم استهداف المقاتلة الأميركية "f35" للمرة الأولى في العالم
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24

مارلين مونرو

لوس أنجلوس

وقال مدير

غير معروف

هوليوود

خط اليد

برايان

في دار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2026-05-09
Lebanon24
11:12 | 2026-05-09
Lebanon24
10:25 | 2026-05-09
Lebanon24
10:16 | 2026-05-09
Lebanon24
05:30 | 2026-05-09
Lebanon24
04:08 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24