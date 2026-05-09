حوت يتكلم كالبشر.. لغز صوتي حيّر العلماء منذ الثمانينيات

وبحسب التقرير، ظل الباحثون في البداية عاجزين عن تفسير مصدر هذه الأصوات، إلى أن خرج أحد الغواصين فجأة من الحوض وسأل باستغراب: "من قال لي أن أخرج؟"، رغم أن أحداً لم يكن قد تحدث إليه.وأشار التقرير إلى أن ، المعروف باسم NOC، قدّم نموذجاً غير مألوف لما يصفه العلماء بـالتعلّم الصوتي المتقدم. فبينما تشتهر الببغاوات وبعض الطيور بقدرتها على تقليد أصوات البشر، فإن محاكاة أصوات شبيهة بالكلام لدى الحيتان لم تكن قد سُجلت أو حُللت علمياً بهذا الوضوح من قبل.وذكر التقرير أن NOC واصل إصدار هذه الأصوات الغريبة على مدى نحو 4 سنوات، قبل أن يتوقف عنها لاحقاً مع بلوغه مرحلة النضج الجنسي. وقد نفق الحوت عام 1999 بعد أكثر من عقدين قضاهما في الأسر.ورغم مرور عقود على الحادثة، لا تزال تسجيلات الحوت تنتشر على الإنترنت بسبب غرابة الصوت الذي يبدو، بالنسبة إلى بعض المستمعين، كأنه حديث مكتوم خلف جدار، فيما يشبهه آخرون بمحاولة شخص التحدث تحت الماء.لكن بالنسبة إلى العلماء، تبقى هذه الحالة من أوضح الشواهد على أن بعض الحيتان قد تمتلك قدرات صوتية أكثر مرونة وتعقيداً مما كان يُعتقد سابقاً.