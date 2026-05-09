منوعات
حوت يتكلم كالبشر.. لغز صوتي حيّر العلماء منذ الثمانينيات
Lebanon 24
09-05-2026
|
14:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير نشره موقع News18 عن واحدة من أغرب الوقائع التي سجلها العلماء في عالم الحيتان، بعدما أثار حوت في منشأة بحرية تابعة للبحرية الأميركية في
كاليفورنيا
دهشة الباحثين عام 1984، حين بدأ يصدر أصواتاً بدت وكأنها أحاديث بشرية قادمة من بعيد.
وبحسب التقرير، ظل الباحثون في البداية عاجزين عن تفسير مصدر هذه الأصوات، إلى أن خرج أحد الغواصين فجأة من الحوض وسأل باستغراب: "من قال لي أن أخرج؟"، رغم أن أحداً لم يكن قد تحدث إليه.
وأشار التقرير إلى أن
الحوت
، المعروف باسم NOC، قدّم نموذجاً غير مألوف لما يصفه العلماء بـالتعلّم الصوتي المتقدم. فبينما تشتهر الببغاوات وبعض الطيور بقدرتها على تقليد أصوات البشر، فإن محاكاة أصوات شبيهة بالكلام
البشري
لدى الحيتان لم تكن قد سُجلت أو حُللت علمياً بهذا الوضوح من قبل.
وذكر التقرير أن NOC واصل إصدار هذه الأصوات الغريبة على مدى نحو 4 سنوات، قبل أن يتوقف عنها لاحقاً مع بلوغه مرحلة النضج الجنسي. وقد نفق الحوت عام 1999 بعد أكثر من عقدين قضاهما في الأسر.
ورغم مرور عقود على الحادثة، لا تزال تسجيلات الحوت تنتشر على الإنترنت بسبب غرابة الصوت الذي يبدو، بالنسبة إلى بعض المستمعين، كأنه حديث مكتوم خلف جدار، فيما يشبهه آخرون بمحاولة شخص التحدث تحت الماء.
لكن بالنسبة إلى العلماء، تبقى هذه الحالة من أوضح الشواهد على أن بعض الحيتان قد تمتلك قدرات صوتية أكثر مرونة وتعقيداً مما كان يُعتقد سابقاً.
