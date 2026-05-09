من دون قطرة كحول.. مرض نادر حوّل أمعاء رجل إلى "مصنع تخمير"

09-05-2026 | 15:22
من دون قطرة كحول.. مرض نادر حوّل أمعاء رجل إلى مصنع تخمير
ذكر موقع News18 أن رجلاً من ولاية فلوريدا الأميركية ظل يعاني لسنوات أعراضاً بدت وكأنها ناتجة عن السكر، رغم توقفه عن شرب الكحول منذ عام 2018.
وبحسب التقرير، كان مارك مونجياردو يتعرض لنوبات متكررة من الدوار والارتباك والتلعثم في الكلام، وأحياناً يجد صعوبة في المشي، إلى درجة أنه رسب في اختبار لقياس نسبة الكحول في النفس رغم تأكيده أنه لم يتناول أي مشروب كحولي.

لكن الفحوص اللاحقة كشفت أنه مصاب بحالة نادرة تُعرف باسم "متلازمة التخمّر الذاتي"، وهي اضطراب يجعل الجسم ينتج الكحول داخلياً. وأوضح الأطباء أن ميكروبات داخل جهازه الهضمي كانت تقوم بتخمير الكربوهيدرات وتحويلها إلى إيثانول، ما جعل أمعاءه تعمل فعلياً كأنها مصنع جعة صغير.

وأشار التقرير إلى أن هذه المتلازمة، رغم غرابتها، موثقة في الأدبيات الطبية منذ سنوات، إلا أنها تبقى نادرة جداً، ويُعتقد أيضاً أنها لا تُشخَّص في كثير من الحالات بسبب قلة معرفة الأطباء بها. وتحدث الحالة عندما تبدأ أنواع معينة من الفطريات أو البكتيريا في الجهاز الهضمي بتحويل السكريات والنشويات إلى كحول بوتيرة أسرع مما يستطيع الجسم التعامل معه.

وفي الظروف العادية، ينتج الجسم كميات ضئيلة جداً من الإيثانول أثناء الهضم، لكن في هذه المتلازمة يصبح التخمير مفرطاً، بحيث يمكن أن تظهر أعراض تشبه السكر بعد ساعات من تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات مثل الخبز والمعكرونة والأرز والحلويات.

ولفت التقرير إلى أن الباحثين ربطوا الحالة بعدد من الكائنات الدقيقة، بينها بعض أنواع الخمائر والبكتيريا مثل Klebsiella pneumoniae، كما أن الاستخدام الطويل للمضادات الحيوية قد يكون أحد العوامل المساهمة، لأنه يخل بتوازن البكتيريا الطبيعية في الأمعاء ويتيح للكائنات المنتجة للكحول أن تتكاثر.

وقد تتراوح الأعراض، وفق الأطباء، بين تشوش ذهني خفيف وإرهاق إلى حالات سكر شديدة، فيما يمكن لبعض المرضى أن يبلغوا مستويات كحول في الدم تتجاوز الحدود القانونية للقيادة رغم أنهم لم يشربوا الكحول فعلياً. كما قد تصاحب الحالة أعراض مثل الغثيان والانتفاخ والصداع والإرهاق المزمن.

أما العلاج، فيعتمد عادة على حمية منخفضة الكربوهيدرات إلى جانب أدوية مضادة للفطريات أو المضادات الحيوية للسيطرة على الميكروبات المسؤولة عن التخمير. وفي الحالات الشديدة، جرّب أطباء أيضاً زراعة ميكروبيوم البراز لإعادة التوازن إلى البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.
