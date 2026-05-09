حادثة غير عادية وصفها طبيب بـالمعجزة.. هكذا استعادت فتاة نظرها!

وبحسب الرواية، تعثرت فرانكو عام 2015 ببلاطة في غرفة الجلوس وسقطت إلى الخلف، ما أدى إلى إصابتها وفرض عليها ارتداء دعامة للرقبة لأشهر قبل أن تخضع لعملية جراحية استمرت 4 ساعات. لكن المفاجأة ظهرت بعد استيقاظها من الجراحة، إذ بدأت تستعيد قدرتها على الرؤية للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً.وقالت فرانكو إنها كانت قبل ذلك لا ترى سوى السواد الكامل، لكنها بعد العملية تمكنت من رؤية الأشجار والمباني وضوء الشمس من نافذة المستشفى. وحتى الذي أجرى العملية، جون أفشار، أقرّ بأنه لم يكن يتوقع أن يكون للتدخل الجراحي أي أثر على البصر، واصفاً ما حدث بأنه أقرب إلى “معجزة حقيقية”.ورجّح الأطباء لاحقاً تفسيراً محتملاً مفاده أن الإصابة القديمة ربما أثرت في تدفق إلى المنطقة المسؤولة عن الرؤية في الدماغ، وأن السقوط أو الجراحة ربما صححا مشكلة مرتبطة بانثناء في أحد الشرايين، ما سمح بعودة التروية واستعادة الوظيفة البصرية. لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أنه لا يوجد دليل علمي حاسم يفسر بدقة ما جرى.وتبقى مثل هذه الحالات نادرة جداً، إذ إن استعادة البصر بشكل مفاجئ طويلة من العمى، وخصوصاً إذا ارتبطت بإصابة أو جراحة في العمود الفقري، تُعد من الوقائع غير المألوفة طبياً.