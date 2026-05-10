متفرقات

بعد عقود خلف القضبان.. نهاية غامضة لصاحبة "أبشع انتقام زوجي"

Lebanon 24
10-05-2026 | 14:00
بعد عقود خلف القضبان.. نهاية غامضة لصاحبة أبشع انتقام زوجي
بعد عقود خلف القضبان.. نهاية غامضة لصاحبة أبشع انتقام زوجي photos 0
فارقت "القاتلة الشهيرة" بيتي برودريك الحياة عن عمر ناهز 78 عاماً، بعدما طبعت اسمها في ذاكرة الجرائم الأميركية عقب إدانتها بقتل زوجها السابق وزوجته الجديدة عام 1989. وأكدت مصلحة السجون في كاليفورنيا أن الوفاة حدثت يوم الجمعة الماضي في مركز طبي نُقلت إليه من سجن النساء لتلقي العلاج.
Advertisement

وتعود فصول القضية إلى تشرين الثاني 1989، حين اقتحمت بيتي منزل زوجها المحامي المرموق دان برودريك، وأطلقت النار عليه وعلى زوجته ليندا كولكينا أثناء نومهما، إثر نزاع قضائي مرير على الطلاق والحضانة بعد خيانته لها.
 
ورغم انقسام الرأي العام حولها بين وصفها بالقاتلة وبين التعاطف معها كضحية لانهيار عصبي، أُدينت بيتي عام 1991 وحُكم عليها بالسجن المؤبد بحد أدنى 32 عاماً، لتتحول قصتها إلى مادة دسمة للسينما والكتب.

وفي لحظاتها الأخيرة، كشف أصغر أبنائها أن صحة والدته تدهورت عقب سقوطها في السجن وإصابتها بكسور أدت لتسمم دموي حاد، مؤكداً أن جميع أبنائها حرصوا على التواجد بجانبها سواء بالحضور أو عبر "الفيديو" قبل رحيلها لأسباب طبيعية.
مواضيع ذات صلة
لغز "الرائحة الكريهة" فوق السحاب.. وفاة غامضة لم يلحظها الركاب إلا بعد فوات الأوان
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 23:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة كبرى أم لغز غامض؟ اكتشاف "مقبرة جماعية" في ترينيداد وتوباغو
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 23:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: الميدان أثبت أنه صاحب الكلمة الفصل
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 23:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سعد: بلدية صيدا تسترضي "صاحب الزبالة"
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 23:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24

