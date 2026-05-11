بـ37 طعنة.. شقيق يُنهي حياة أخته بدم بارد ويهزّ كركوك بجريمته

شهدت محافظة ، اليوم الاثنين، جريمة مروعة هزت منطقة "الحرية"، حيث أقدم رجل على قتل شقيقته الثلاثينية بدم بارد، موجهاً لها 37 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها داخل منزلهما، ما أدى إلى وفاتها على الفور.وفور وقوع الجريمة، باشرت القوات الأمنية تحقيقاتها ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، ليتبين أن الجاني هو الشقيق الأكبر للضحية، والذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الدوافع الأولية للجريمة تعود إلى خلافات عائلية تفاقمت في الآونة الأخيرة.