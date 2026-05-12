Najib Mikati
طفلة تنجو بأعجوبة بعد 30 ساعة داخل سيارة والديها المحطمة

12-05-2026 | 01:48
طفلة تنجو بأعجوبة بعد 30 ساعة داخل سيارة والديها المحطمة
في حادث مأساوي وقع في ولاية كولورادو الأميركية، نجت الطفلة كايسي غريفين (5 سنوات) بعد أن أمضت أكثر من 30 ساعة داخل مركبة تحطّمت وبقيت فيها بجانب جثتي والديها من دون أن تُكتشف إلا في اليوم التالي.

ووفقاً لشرطة ولاية كولورادو، كانت العائلة تستقل شاحنة من نوع “شيفروليه S10” عندما انحرفت عن الطريق السريع 160 قرب منطقة بايفيلد وانقلبت في حادث لم تُشارك فيه أي مركبات أخرى.

وأوضحت السلطات أن الحادث يُعتقد أنه وقع عند السادسة صباحاً من يوم 1 أيار، بينما لم يُعثر على السيارة إلا ظهر اليوم التالي، بسبب وقوعها في موقع غير مرئي من الطريق.

وأكدت الشرطة أن الأب ديفانتي غريفين (25 عاماً) كان يقود المركبة، بينما كانت الأم كريلازا تارانغو (24 عاماً) برفقتهما. ولم يكن أي من الركاب يرتدي حزام الأمان، كما لم تكن الطفلة كايسي موضوعة في مقعد أمان للأطفال أو مقعد معزّز (booster seat)، بحسب الشرطة.

وقال متحدث باسم شرطة الولاية إن الطفلة بقيت داخل المركبة بجانب والديها المتوفيين، قبل أن تتمكن من الخروج عند وصول فرق الإنقاذ، حيث بدأت بالصعود نحو الطريق بنفسها. وقد وُصفت حالتها بأنها “محظوظة جداً”، إذ أصيبت بجروح طفيفة فقط، ونُقلت إلى المستشفى في مدينة دورانغو قبل أن تُغادر لاحقاً إلى رعاية جدها.

وأشار مسؤولون في فرق الإطفاء إلى أن الأطفال قد يُظهرون قدرة على التكيّف في ظروف صعبة، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أهمية استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال بما يتناسب مع الطول والوزن، وليس العمر فقط.

وأكدت السلطات أنه لا توجد مؤشرات حالياً على وجود السرعة الزائدة أو تعاطي الكحول كأسباب في الحادث، كما لا يُتوقع توجيه تهم في القضية.

ووصف جهاز الإطفاء المحلي الحادث بأنه “مأساة ومعجزة في الوقت نفسه”، نظراً لنجاة الطفلة وحدها من بين ركاب المركبة.

 
في مصر.. مواطن ينجو بأعجوبة بعد حجزه داخل مصعد
