منصة "وايز" الإعلامية تنطلق غدا.. تركيز على الجمع العربي

تنطلق من دبي في ، منصة إعلامية جديدة بعنوان WHYZ ، يديرها الإعلامي ناصر وتضم مجموعة من الصحافيين العرب.تقتبس منصة "وايز" اسمها ( جمع كلمة لماذا) من قاعدة "الأسئلة الخمسة" التي يقوم عليها العمل الصحافي في إشارة إلى أن المحتوى ينطلق من السؤال بوصفه مدخلاً للفهم، وهو ما يشكّل جوهر الرؤية التحريرية التي تقوم على فتح بدل إغلاقه، وتقديم السياق بدلاً من فرض الاستنتاجات.وبحسب المعلومات، تعمل المنصة على تطوير منتج إعلامي تصاعدي يبلغ ذروته نهاية العام الحالي، وهو قائم على فيديوهات متنوعة تغطي ملفات السياسة والاقتصاد والمجتمع، بلغة معاصرة قريبة من الجمهور، وبأسلوب يسعى إلى تخفيف حدّة الخطاب التقليدي من دون الوقوع في السطحية.وفي هذا السياق، تتجه المنصة إلى تقديم نفسها كمساحة مدنية حديثة، تسعى إلى بناء وعي هادئ، يبتعد عن الاستقطاب الحاد، ويركّز على المشترك الثقافي والاجتماعي بين المجتمعات العربية، مع الإضاءة على عناصر التقاطع التي يمكن البناء عليها في .وقد علمنا ان اختيار دبي لتكون مسقط رأس المنصة، قد جاء بعد نقاش طرحت فيه اكثر من كخيار، إلى ان استقر الأمر على دبي لسهولة الاجراءات خاصة في المنطقة الحرة. فضلا عن توفير بيئة عمل مناسبة جدا، سواء لناحية البنى التحتية تكنولوجيا وحداثيا، او لجهة سهولة استقطاب حرفيين في المجالات المختلفة.وذكر عباس ناصر، أن المنصة تأتي في لحظة تشهد استقطاباً حاداً في المنطقة، وهي تسعى لان تكون خارجه. من خلال تقديم خطاب مختلف، يفتح مساحة ثالثة للحوار، تقوم على النقد الهادئ من دون تحامل، وعلى الحداثة في الشكل من دون التفريط بالمضمون، وعلى التفاؤل الواقعي بعيداً عن السذاجة.