منوعات

منصة "وايز" الإعلامية تنطلق غدا.. تركيز على الجمع العربي

Lebanon 24
12-05-2026 | 03:49
منصة وايز الإعلامية تنطلق غدا.. تركيز على الجمع العربي
تنطلق من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، منصة إعلامية جديدة بعنوان WHYZ ، يديرها  الإعلامي اللبناني عباس ناصر وتضم مجموعة من الصحافيين العرب.  
تقتبس منصة "وايز" اسمها ( جمع كلمة لماذا) من قاعدة "الأسئلة الخمسة" التي يقوم عليها العمل الصحافي في إشارة إلى أن المحتوى ينطلق من السؤال بوصفه مدخلاً للفهم، وهو ما يشكّل جوهر الرؤية التحريرية التي تقوم على فتح النقاش بدل إغلاقه، وتقديم السياق بدلاً من فرض الاستنتاجات. 
وبحسب المعلومات، تعمل المنصة على تطوير منتج إعلامي تصاعدي يبلغ ذروته نهاية العام الحالي، وهو قائم على فيديوهات متنوعة تغطي ملفات السياسة والاقتصاد والمجتمع، بلغة معاصرة قريبة من الجمهور، وبأسلوب يسعى إلى تخفيف حدّة الخطاب التقليدي من دون الوقوع في السطحية.  
وفي هذا السياق، تتجه المنصة إلى تقديم نفسها كمساحة مدنية حديثة، تسعى إلى بناء وعي هادئ، يبتعد عن الاستقطاب الحاد، ويركّز على المشترك الثقافي والاجتماعي بين المجتمعات العربية، مع الإضاءة على عناصر التقاطع التي يمكن البناء عليها في المستقبل.  
وقد علمنا ان اختيار دبي لتكون مسقط رأس المنصة، قد جاء بعد نقاش طرحت فيه اكثر من مدينة عربية كخيار، إلى ان استقر الأمر على دبي لسهولة الاجراءات خاصة في المنطقة الحرة. فضلا عن توفير بيئة عمل مناسبة جدا، سواء لناحية البنى التحتية تكنولوجيا وحداثيا، او لجهة سهولة استقطاب حرفيين في المجالات المختلفة.  
وذكر المدير العام عباس ناصر،  أن المنصة تأتي في لحظة تشهد استقطاباً حاداً في المنطقة، وهي تسعى لان تكون خارجه. من خلال تقديم خطاب مختلف، يفتح مساحة ثالثة للحوار، تقوم على النقد الهادئ من دون تحامل، وعلى الحداثة في الشكل من دون التفريط بالمضمون، وعلى التفاؤل الواقعي بعيداً عن السذاجة.
