رحيل "شيخ النقاشين".. الموت يغيب المبدع العراقي إبراهيم النقاش

ويُعد النقاش، الملقب بـ "شيخ النقاشين"، أحد أبرز الرواد الذين كرسوا حياتهم لتطويع الخشب وتحويله إلى تحف فنية تجسد الهوية والتراث العراقي؛ حيث تجاوزت أعماله الـ 600 منحوتة ومجسم وثقت الأزقة البغدادية القديمة، ، وأشجار النخيل. غيّب الموت الفنان والنحات البارز إبراهيم ، الذي وافته في بعد صراع مع المرض، مخلفاً وراءه إرثاً فنياً غنياً يمتد لأكثر من أربعة عقود في فن النحت على الخشب.

وقد نعت الأوساط الثقافية والمدونون الراحل بوصفه قامة فنية كبيرة استطاعت نقل الحرفة إلى أجيال من الطلبة والهواة عبر ورشته التي كانت مقصداً للزوار من داخل وخارجه، فضلاً عن مشاركاته الواسعة في معارض دولية حصد خلالها العديد من الجوائز التقديرية.