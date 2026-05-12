رحيل "شيخ النقاشين".. الموت يغيب المبدع العراقي إبراهيم النقاش

رحيل شيخ النقاشين.. الموت يغيب المبدع العراقي إبراهيم النقاش
غيّب الموت الفنان والنحات العراقي البارز إبراهيم النقاش، الذي وافته المنية في مستشفى الكاظمية بعد صراع مع المرض، مخلفاً وراءه إرثاً فنياً غنياً يمتد لأكثر من أربعة عقود في فن النحت على الخشب.
ويُعد النقاش، الملقب بـ "شيخ النقاشين"، أحد أبرز الرواد الذين كرسوا حياتهم لتطويع الخشب وتحويله إلى تحف فنية تجسد الهوية والتراث العراقي؛ حيث تجاوزت أعماله الـ 600 منحوتة ومجسم وثقت الأزقة البغدادية القديمة، الأسواق الشعبية، وأشجار النخيل.
 
وقد نعت الأوساط الثقافية والمدونون الراحل بوصفه قامة فنية كبيرة استطاعت نقل الحرفة إلى أجيال من الطلبة والهواة عبر ورشته التي كانت مقصداً للزوار من داخل العراق وخارجه، فضلاً عن مشاركاته الواسعة في معارض دولية حصد خلالها العديد من الجوائز التقديرية.
