أحرجت البرلمان البريطاني.. "نتفليكس" تبني مجلس اللوردات في 12 أسبوعاً فقط

نجحت منصة "نتفليكس" في تشييد نسخة طبق الأصل من قاعة مجلس اللوردات وممراته التاريخية خلال 12 أسبوعاً فقط وبجزء بسيط من التكلفة، في مفارقة لافتة مع تعثر مشروع ترميم قصر "وستمنستر" الحقيقي الذي يتوقع البرلمانيون أن يستغرق عقوداً بتكلفة تصل إلى 39 مليار جنيه إسترليني.وقد شُيد الموقع في بمدينة كارديف الويلزية لتصوير مسلسل الإثارة السياسي المرتقب "يوم اللوردات" (The Lords’ Day) المكون من 6 أجزاء والمقرر عرضه عام 2027. والعمل مقتبس عن رواية للكاتب دوبس، صاحب سلسلة "بيت من ورق" الشهيرة، ويقوم ببطولته الممثل دامسون إدريس في دور جاسوس سابق يواجه عملية احتجاز رهائن للحكومة داخل أثناء الافتتاح الرسمي للدولة.وأشارت شركة الإنتاج الويلزية "باد وولف" إلى أنها ركزت على "دقة التفاصيل" مع إجراء تعديلات طفيفة لتناسب التصوير التلفزيوني، مؤكدة أن اختيار كارديف يعكس مهارة الكوادر المحلية في بناء الديكورات الضخمة، فيما لفتت إدارة المحتوى في "نتفليكس" إلى أن تظل وجهة تنافسية عالمية للإنتاج بوجود أكثر من 50 عملاً قيد التنفيذ حالياً.