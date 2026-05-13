تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

في دولة عربية.. 30 حالة اختناق جراء حريق كبير داخل منشأة زراعية

Lebanon 24
13-05-2026 | 00:29
A-
A+
في دولة عربية.. 30 حالة اختناق جراء حريق كبير داخل منشأة زراعية
في دولة عربية.. 30 حالة اختناق جراء حريق كبير داخل منشأة زراعية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصيب 30 شخصًا بحالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان الكثيف الذي نتج عن حريق كبير اندلع داخل محطة لتصدير المحاصيل الزراعية "الموالح"، الواقعة عند الكيلو 80 على طريق "مصر – الإسكندرية" الصحراوي.


وبحسب التفاصيل، توجهت قوات الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية إلى مكان الحادث فور تلقي بلاغ عاجل من شرطة النجدة يفيد باندلاع النيران وتصاعد أعمدة الدخان من داخل المنشأة.
Advertisement


ونظرًا لخطورة الموقع واحتوائه على مواد ومحاصيل سريعة الاشتعال، تم الدفع بعدد إضافي من سيارات الإطفاء لمحاصرة الحريق ومنع امتداده، فيما جرى فرض طوق أمني وعزل المنطقة بالكامل لحماية المباني والمساحات الزراعية المجاورة.


وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على بؤرة الحريق وإخماده قبل أن تتفاقم الخسائر، تزامنًا مع تنفيذ عمليات تبريد مكثفة لمنع تجدد الاشتعال بفعل الحرارة أو الرياح.


وفي السياق الطبي، أفادت مصادر ميدانية بأن الحريق أسفر عن 30 حالة اختناق بسبب الدخان الكثيف الناتج عن احتراق "الموالح" ومواد التغليف، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة عبر سيارات الإسعاف، حيث وُصفت معظم الحالات بأنها مستقرة.
وتواصل الجهات المختصة إجراء المعاينات اللازمة في موقع الحادث لتحديد أسباب اندلاع الحريق وحصر الأضرار النهائية داخل محطة التصدير.
مواضيع ذات صلة
في الضنية.. توفي اختناقا جراء حريق داخل منزله
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:02:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: إخماد حريق اندلع داخل منزل في طرابلس.. وتسجيل حالة اختناق
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:02:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة 51 طالبًا بحالات اختناق إثر حريق هائل قرب مدرسة!
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:02:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير في منشأة صناعية إيرانيّة
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:02:16 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

المصرية

مصرية

فيات

مصري

الري

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-13
Lebanon24
01:37 | 2026-05-13
Lebanon24
00:02 | 2026-05-13
Lebanon24
23:46 | 2026-05-12
Lebanon24
23:00 | 2026-05-12
Lebanon24
23:00 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24