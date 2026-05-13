في دولة عربية.. 30 حالة اختناق جراء حريق كبير داخل منشأة زراعية

وبحسب التفاصيل، توجهت قوات الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية إلى مكان الحادث فور تلقي بلاغ عاجل من شرطة النجدة يفيد باندلاع النيران وتصاعد أعمدة الدخان من داخل المنشأة.ونظرًا لخطورة الموقع واحتوائه على مواد ومحاصيل سريعة الاشتعال، تم الدفع بعدد إضافي من سيارات الإطفاء لمحاصرة الحريق ومنع امتداده، فيما جرى فرض طوق أمني وعزل المنطقة بالكامل لحماية المباني والمساحات الزراعية المجاورة.وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على بؤرة الحريق وإخماده قبل أن تتفاقم الخسائر، تزامنًا مع تنفيذ عمليات تبريد مكثفة لمنع تجدد الاشتعال بفعل الحرارة أو الرياح.وفي السياق الطبي، أفادت مصادر ميدانية بأن الحريق أسفر عن 30 حالة اختناق بسبب الدخان الكثيف الناتج عن احتراق "الموالح" ومواد التغليف، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة عبر سيارات الإسعاف، حيث وُصفت معظم الحالات بأنها مستقرة.