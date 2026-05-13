منوعات
في دولة عربية.. 30 حالة اختناق جراء حريق كبير داخل منشأة زراعية
Lebanon 24
13-05-2026
|
00:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيب 30 شخصًا بحالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان الكثيف الذي نتج عن حريق كبير اندلع داخل محطة لتصدير المحاصيل الزراعية "الموالح"، الواقعة عند الكيلو 80 على طريق "مصر – الإسكندرية" الصحراوي.
وبحسب التفاصيل، توجهت قوات الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية
المصرية
إلى مكان الحادث فور تلقي بلاغ عاجل من شرطة النجدة يفيد باندلاع النيران وتصاعد أعمدة الدخان من داخل المنشأة.
ونظرًا لخطورة الموقع واحتوائه على مواد ومحاصيل سريعة الاشتعال، تم الدفع بعدد إضافي من سيارات الإطفاء لمحاصرة الحريق ومنع امتداده، فيما جرى فرض طوق أمني وعزل المنطقة بالكامل لحماية المباني والمساحات الزراعية المجاورة.
وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على بؤرة الحريق وإخماده قبل أن تتفاقم الخسائر، تزامنًا مع تنفيذ عمليات تبريد مكثفة لمنع تجدد الاشتعال بفعل الحرارة أو الرياح.
وفي السياق الطبي، أفادت مصادر ميدانية بأن الحريق أسفر عن 30 حالة اختناق بسبب الدخان الكثيف الناتج عن احتراق "الموالح" ومواد التغليف، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة عبر سيارات الإسعاف، حيث وُصفت معظم الحالات بأنها مستقرة.
وتواصل الجهات المختصة إجراء المعاينات اللازمة في موقع الحادث لتحديد أسباب اندلاع الحريق وحصر الأضرار النهائية داخل محطة التصدير.
