عملية سطو مرعبة.. ملثمون يقتحمون متجر مجوهرات ويهربون بالمضارب (فيديو)

13-05-2026 | 01:37
عملية سطو مرعبة.. ملثمون يقتحمون متجر مجوهرات ويهربون بالمضارب (فيديو)
وثّقت لقطات مصوّرة لحظة مرعبة لاقتحام ملثمين يحملون مضارب لمحل مجوهرات في مدينة برادفورد البريطانية، بعدما صدموا سيارة بواجهة المتجر خلال محاولة سطو جريئة في وضح النهار.

وأظهر الفيديو المهاجمين وهم يقتحمون المكان وسط حالة من الذعر والفوضى، فيما حاول عدد من الموجودين التصدي لهم ومنعهم من إلحاق المزيد من التخريب.

كما بيّنت المشاهد امرأتين تتعاونان على مغادرة الموقع الذي غمره الدخان، قبل أن تفرّا من المكان وهما تحملان طفلاً.

وبعد دقائق، فر المشتبه بهم من المكان وهم يركضون في الشارع ويحملون حقائب ظهر ومضارب، فيما أبانت اللقطات حجم الدمار الذي خلفه الاقتحام داخل المتجر، وسط استمرار صوت الإنذار.

وقالت شرطة ويست يوركشاير إن الحادث وقع قبل منتصف نهار أمس، عندما تمكن ثلاثة أشخاص من اقتحام متجر مجوهرات في شارع باركريند باستخدام سيارة.

ورغم الأضرار الكبيرة، أكدت الشرطة أنه لم تتم سرقة أي مقتنيات من المتجر. كما أعلنت السلطات اعتقال رجل للاشتباه بتورطه في محاولة السطو، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة.



