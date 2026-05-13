عملية سطو مرعبة.. ملثمون يقتحمون متجر مجوهرات ويهربون بالمضارب (فيديو)

وثّقت لقطات مصوّرة لحظة مرعبة لاقتحام ملثمين يحملون مضارب لمحل مجوهرات في مدينة برادفورد البريطانية، بعدما صدموا سيارة بواجهة المتجر خلال محاولة سطو جريئة في وضح النهار.
وأظهر الفيديو المهاجمين وهم يقتحمون المكان وسط حالة من الذعر والفوضى، فيما حاول عدد من الموجودين التصدي لهم ومنعهم من إلحاق المزيد من التخريب.
كما بيّنت المشاهد امرأتين تتعاونان على مغادرة الموقع الذي غمره الدخان، قبل أن تفرّا من المكان وهما تحملان طفلاً.
Jewellery shop Ram raid in Bradford today. pic.twitter.com/URsXRtOvhO
— london & UK Street News (@CrimeLdn) May 11, 2026
