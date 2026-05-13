تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

عبوات رقائق البطاطس في اليابان تفقد ألوانها.. والسبب مفاجئ!

Lebanon 24
13-05-2026 | 03:00
A-
A+
عبوات رقائق البطاطس في اليابان تفقد ألوانها.. والسبب مفاجئ!
عبوات رقائق البطاطس في اليابان تفقد ألوانها.. والسبب مفاجئ! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بدأت بعض عبوات الوجبات الخفيفة في اليابان تتجه نحو التصميم بالأبيض والأسود، في ظل اضطرابات طالت إمدادات أحد المكونات الأساسية المستخدمة في صناعة الأحبار الملونة، نتيجة تداعيات مرتبطة بالحرب في إيران.

Advertisement

وأوضحت شركة "كالبي" اليابانية، ومقرها طوكيو والمتخصصة في إنتاج رقائق البطاطس وحبوب الإفطار، أن محتوى منتجاتها لم يشهد أي تغيير، مشيرة إلى أن تعديل العبوات لا يمس الجودة أو التركيبة. وتُباع منتجات الشركة على نطاق واسع داخل اليابان، كما تُصدَّر إلى أسواق عدة أبرزها الولايات المتحدة والصين وأستراليا.

وقالت الشركة في بيان حديث إن هذه الخطوة "تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على استقرار إمدادات المنتجات"، مؤكدة أن التغيير يأتي ضمن إجراءات مرنة للتعامل مع التقلبات الجيوسياسية.

وبحسب الشركة، فإن التعديل سيشمل 14 منتجاً بدءاً من 25 أيار، حيث سيتم تقليص استخدام الألوان في الطباعة إلى لونين فقط، من دون تحديد مدة واضحة لاستمرار هذا الإجراء حتى الآن. وتأسست "كالبي" عام 1949 ويعمل فيها أكثر من 5 آلاف موظف.

ويأتي ذلك في سياق تداعيات مرتبطة بتعطّل إمدادات مرتبطة بإغلاق فعلي لمضيق هرمز، ما انعكس على أسعار النفط وسلاسل توريد مواد أساسية، بينها منتجات نفطية تُستخدم في صناعات متعددة مثل البلاستيك والأحبار.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على استيراد النفط، فيما يُستخدم مشتق نفطي أساسي يُعرف باسم "النافثا" في العديد من الصناعات الحيوية. وفي المقابل، تسعى الحكومة إلى تهدئة الأسواق عبر الإشارة إلى توفر احتياطيات استراتيجية من النفط.

ورغم هذه التطمينات، برز التغيير في عبوات رقائق البطاطس كإشارة ملموسة على تأثيرات الأزمة، بعدما كانت عبوات "أوسو شيو" المملحة من "كالبي" تتميز سابقاً بتصميم برتقالي لافت وصورة رقائق صفراء وشخصية كرتونية لرجل بطاطس يرتدي قبعة، قبل أن تتحول اليوم إلى تصميم أحادي اللون يقتصر على الكتابة فقط.

مواضيع ذات صلة
اليابان تسجّل فائضًا تجاريًا مفاجئًا رغم التوترات العالمية
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: أميركا تؤجل تسليم اليابان صواريخ توماهوك بسبب حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
جومانا مراد تشرح أسباب تميّز دورها في "اللون الأزرق"
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ماسك يطرح مشروعًا جامحًا لتصنيع رقائق "تيراواطية"
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

اليابانية

أستراليا

التركي

النفط

الترك

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:39 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:37 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:02 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
05:39 | 2026-05-13
Lebanon24
04:39 | 2026-05-13
Lebanon24
01:37 | 2026-05-13
Lebanon24
00:29 | 2026-05-13
Lebanon24
00:02 | 2026-05-13
Lebanon24
23:46 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24