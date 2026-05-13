عبوات رقائق البطاطس في اليابان تفقد ألوانها.. والسبب مفاجئ!

بدأت بعض عبوات الوجبات الخفيفة في تتجه نحو التصميم بالأبيض والأسود، في ظل اضطرابات طالت إمدادات أحد المكونات الأساسية المستخدمة في صناعة الأحبار الملونة، نتيجة تداعيات مرتبطة بالحرب في .

وأوضحت شركة "كالبي" ، ومقرها طوكيو والمتخصصة في إنتاج رقائق البطاطس وحبوب الإفطار، أن محتوى منتجاتها لم يشهد أي تغيير، مشيرة إلى أن تعديل العبوات لا يمس الجودة أو التركيبة. وتُباع منتجات الشركة على نطاق واسع داخل اليابان، كما تُصدَّر إلى أسواق عدة أبرزها والصين وأستراليا.

وقالت الشركة في بيان حديث إن هذه الخطوة "تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على استقرار إمدادات المنتجات"، مؤكدة أن التغيير يأتي ضمن إجراءات مرنة للتعامل مع التقلبات الجيوسياسية.

وبحسب الشركة، فإن التعديل سيشمل 14 منتجاً بدءاً من 25 أيار، حيث سيتم تقليص استخدام الألوان في الطباعة إلى لونين فقط، من دون تحديد مدة واضحة لاستمرار هذا الإجراء حتى الآن. وتأسست "كالبي" عام 1949 ويعمل فيها أكثر من 5 آلاف موظف.

ويأتي ذلك في سياق تداعيات مرتبطة بتعطّل إمدادات مرتبطة بإغلاق فعلي لمضيق هرمز، ما انعكس على أسعار وسلاسل توريد مواد أساسية، بينها منتجات نفطية تُستخدم في صناعات متعددة مثل البلاستيك والأحبار.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على استيراد النفط، فيما يُستخدم مشتق نفطي أساسي يُعرف باسم "النافثا" في العديد من الصناعات الحيوية. وفي المقابل، تسعى الحكومة إلى تهدئة الأسواق عبر الإشارة إلى توفر احتياطيات استراتيجية من النفط.

ورغم هذه التطمينات، برز التغيير في عبوات رقائق البطاطس كإشارة ملموسة على تأثيرات الأزمة، بعدما كانت عبوات "أوسو شيو" المملحة من "كالبي" تتميز سابقاً بتصميم برتقالي لافت وصورة رقائق صفراء وشخصية كرتونية لرجل بطاطس يرتدي قبعة، قبل أن تتحول اليوم إلى تصميم أحادي اللون يقتصر على الكتابة فقط.