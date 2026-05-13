بمبلغ خيالي... مصمم عالمي يعرض قصره الساحلي للبيع (صور)

ويمتد العقار على مساحة تقارب 10 آلاف قدم مربعة، مع واجهة بحرية مباشرة بطول 200 قدم على المحيط ، ويضم منزلين منفصلين؛ أحدهما رئيسي للسكن والآخر مخصص للضيوف، ويربط بينهما ممر حجري وسط طبيعة خلابة.

وذكرت الصحفية ناتاليا سينانايكي أن المنزل صُمم بطريقة تحافظ على التواصل الدائم مع البحر، ويحتوي على غرفة نوم وحمام، إلى جانب شرفة خارجية وجاكوزي خاص، فيما توفر النوافذ الزجاجية الممتدة من الأرض إلى السقف مشهداً بانورامياً للمحيط.

بدوره، وثّق المصوّر جوش غويتز تفاصيل المنزل الداخلية عبر صور أظهرت اعتماد الألوان الهادئة والخشب الفاتح، بما يعكس أسلوب كورس البسيط والأنيق.