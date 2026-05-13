بمبلغ خيالي... مصمم عالمي يعرض قصره الساحلي للبيع (صور)

13-05-2026 | 04:39
عرض المصمم العالمي مايكل كورس عقاره الساحلي الفاخر في منطقة فاير آيلاند للبيع مقابل 6.25 مليون دولار، في خطوة تعكس توجهاً نحو أسلوب حياة هادئ بعيد عن ضغوط عالم الموضة.
ويمتد العقار على مساحة تقارب 10 آلاف قدم مربعة، مع واجهة بحرية مباشرة بطول 200 قدم على المحيط الأطلسي، ويضم منزلين منفصلين؛ أحدهما رئيسي للسكن والآخر مخصص للضيوف، ويربط بينهما ممر حجري وسط طبيعة خلابة.

وذكرت الصحفية ناتاليا سينانايكي أن المنزل الرئيسي صُمم بطريقة تحافظ على التواصل الدائم مع البحر، ويحتوي على غرفة نوم وحمام، إلى جانب شرفة خارجية وجاكوزي خاص، فيما توفر النوافذ الزجاجية الممتدة من الأرض إلى السقف مشهداً بانورامياً للمحيط.

بدوره، وثّق المصوّر جوش غويتز تفاصيل المنزل الداخلية عبر صور أظهرت اعتماد الألوان الهادئة والخشب الفاتح، بما يعكس أسلوب كورس البسيط والأنيق.

المنزل الثاني، المخصص للضيوف، وُصف بأنه مساحة اجتماعية متكاملة، ويضم 4 غرف نوم و3 حمّامات، إلى جانب مسبح، وشرفات واسعة للتشمّس، وبار خارجي ومطبخ مفتوح في الهواء الطلق.


العقار الذي شُيّد عام 2014، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، صُمم على يد المهندس سكوت بروملي المعروف بارتباطه بتصميمات مشروع "ستوديو 54".


ويتم تسويق العقار عبر وكلاء العقارات ميغ سميث ونِيت لارسون من شركة دانيل غيل سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، في وقت يواصل فيه كورس التعبير عن فلسفة "الرفاهية الهادئة".


كما سبق أن تحدث عن رؤيته في مقابلة مع مجلة فوغ، مؤكداً أن الألوان المحايدة والمساحات المفتوحة تمنح المنزل روحاً أكثر عمقاً واتصالاً بالطبيعة.































