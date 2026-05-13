مراهق أنهى حياة زوجين متزوجين منذ ما يقرب 40 عامًا

13-05-2026 | 14:00
مراهق أنهى حياة زوجين متزوجين منذ ما يقرب 40 عامًا
وُجّهت إلى فتى يبلغ 17 عاماً في ولاية إلينوي الأميركية تهمتا القتل المتهور، بعد اتهامه بالتسبب بحادث سير مروّع أودى بحياة زوجين مسنين، متزوجين منذ ما يقرب 40 عاما.

وبحسب مجلة People، وقع الحادث في 27 آذار 2026، قبيل الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، عند تقاطع Highland Avenue و35th Street في منطقة Downers Grove، حيث استجابت الشرطة لبلاغ عن تصادم أدى لاحقاً إلى وفاة ريد جاكوبسن، البالغ 72 عاماً، وزوجته كاثرين جاكوبسن، البالغة 67 عاماً.
ومثل المتهم فرانشيسكو ريندينا أمام المحكمة يوم الاثنين 11 أيار، حيث وُجهت إليه التهم بصفته بالغاً، وفق بيان صادر عن مقاطعة DuPage، نقلاً عن المدعي العام روبرت برلين ورئيس شرطة Downers Grove مايكل ديفريز.

وأُفرج عن ريندينا من السجن، لكنه مُنع من قيادة أي مركبة، كما حُظر عليه حيازة أو تناول الكحول أو أي مواد خاضعة للرقابة، باستثناء ما يوصف له طبياً. ومن المقرر أن يمثل مجدداً أمام المحكمة في 15 حزيران.

وتزعم السلطات أن ريندينا كان يقود بسرعة بلغت 104 أميال في الساعة داخل منطقة لا تتجاوز السرعة المسموح بها فيها 45 ميلاً في الساعة، وذلك قبل نحو خمس ثوانٍ من الحادث. كما يُعتقد أن سيارته اصطدمت بسيارة الزوجين بسرعة بلغت 89 ميلاً في الساعة.

وبحسب الادعاءات، كان المتهم يغيّر المسارات بطريقة متهورة قبل وقوع التصادم. وقد أُعلن وفاة ريد جاكوبسن في مكان الحادث، فيما نُقلت زوجته كاثرين إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

ووفق نعي مشترك نشرته دار Knollcrest Funeral Home، كان الزوجان قد تزوجا عام 1987، ويتركـان خلفهما ابناً يُدعى إريك وابنة تُدعى كارين.

وقال المدعي العام في مقاطعة DuPage روبرت برلين إن القيادة المتهورة المنسوبة إلى ريندينا على طريق مزدحم، وما نتج عنها من فقدان حياتين، تعكس "استخفافاً كاملاً بالسلامة العامة"، مقدماً تعازيه لعائلة الزوجين وأصدقائهما.

من جهته، قال رئيس الشرطة مايكل ديفريز إن هذه المأساة تركت أثراً عميقاً على جميع المعنيين، وتشكل تذكيراً مؤلماً بعواقب القيادة المتهورة والسرعة الزائدة، مؤكداً أن أفكار السلطات مع ذوي الضحيتين في مواجهة هذه الخسارة الكبيرة.
