لماذا نشعر بالارتجاف فوق المرتفعات؟ دراسة تكشف الدور الخفي للقدمين

14-05-2026 | 12:25
لماذا نشعر بالارتجاف فوق المرتفعات؟ دراسة تكشف الدور الخفي للقدمين
إذا كنت تشعر بالدوار أو الارتجاف كلما اقتربت من حافة مرتفعة، فقد لا يكون السبب خوفك النفسي فقط، بل قد تكون قدماك هما المسؤولتان عن ذلك، وفقًا لدراسة علمية جديدة، نشرتها "ديلي ميل".
وكشف باحثون أن الجهاز العصبي يبدأ تلقائيًا في "رفع حساسية" باطن القدمين عند الوقوف قرب الأماكن المرتفعة، ما يجعل بعض الأشخاص يشعرون بوخز أو ثقل أو اهتزاز غريب في أقدامهم عند النظر إلى الأسفل من مكان عالٍ.

وبحسب البروفيسورة ميشيل سبير، المتخصصة في علم التشريح بجامعة بريستول البريطانية، فإن الدماغ يتعامل مع المرتفعات بوصفها منطقة خطر، لذلك يزيد تركيزه على الإشارات الحسية القادمة من القدمين للمساعدة في الحفاظ على التوازن ومنع السقوط.

وأوضحت أن هذه العملية تحدث تلقائيًا في الخلفية لدى معظم الناس، لكن بعض الأشخاص يصبحون أكثر وعيًا بهذه الإشارات، ما يجعلهم يشعرون بعدم الثبات أو التوتر بشكل واضح.

وتشير الدراسات إلى أن نحو ربع الأشخاص يعانون بدرجات متفاوتة من الانزعاج عند التواجد في الأماكن المرتفعة، مع أعراض تشمل ضعف الركبتين، والتعرق المفاجئ، والارتجاف، والشعور بعدم الاتزان.

ويقول العلماء إن باطن القدم يحتوي على شبكة معقدة من المستقبلات العصبية الحساسة للمس والضغط والاهتزاز، وهي تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على التوازن أثناء الحركة أو الوقوف. 

وعندما يقترب الإنسان من حافة مرتفعة، يبدأ الجهاز العصبي في "تكبير" هذه الإشارات الحسية، باعتبار أن خطر السقوط يصبح أكبر، وهي آلية تطورت عبر آلاف السنين لحماية البشر في البيئات الخطرة والمرتفعات الطبيعية.

لكن المثير للاهتمام أن هذه الاستجابة تختلف من شخص لآخر، فالبعض يستفيد منها لتحسين التوازن والتركيز، مثل متسلقي الجبال المحترفين، بينما تتحول لدى آخرين إلى شعور مزعج يعيق الحركة ويزيد القلق.

وأكد الباحثون أن هذه الحالة تختلف عن "الدوار" المرتبط بمشاكل الأذن الداخلية، إذ ترتبط هنا بطريقة معالجة الدماغ للإشارات الحسية القادمة من القدمين والجسم. (ارم نيوز)
