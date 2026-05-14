بسبب اشتعال جهاز تكييف.. حريق محدود داخل شقة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية في مصر، من السيطرة على حريق بشقة فى الطابق الرابع، دون إصابات بشرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت لمباشرة التحقيقات.تلقى اللواء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بشقة فى الطابق الرابع، دون إصابات بشرية، نتيجة اشتعال النيران فى التكيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)