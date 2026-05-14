خطوة جريئة...أجنة اصطناعية في الفضاء

14-05-2026 | 23:00
خطوة جريئة...أجنة اصطناعية في الفضاء
بدأت الصين تنفيذ تجربة علمية غير مسبوقة في الفضاء، تعتمد على ما يُعرف بـ«الأجنة الاصطناعية»، في إطار أبحاث تهدف إلى فهم إمكانية بقاء الإنسان وتكاثره خلال الرحلات الفضائية طويلة الأمد خارج كوكب الأرض.

وذكرت صحيفة «الشعب» الصينية أن 41 تجربة علمية وصلت إلى محطة الفضاء الصينية «تيانقون» عبر سفينة الشحن «تيانتشو-10»، من بينها تجربة الأجنة الاصطناعية، التي تم وضعها داخل وحدة مخصصة للتجارب في المحطة الفضائية، ما يجعلها أول تجربة من نوعها تُجرى في الفضاء على مستوى العالم.

وأوضح المسؤول عن المشروع، يو له تشيان، أن التجربة تسير بشكل مستقر حتى الآن، مشيرًا إلى أن نظامًا آليًا مبرمجًا يتولى يوميًا تزويد العينات بالمحاليل المغذية اللازمة.

وبيّن أن الهدف من هذه الأبحاث هو دراسة آفاق بقاء الإنسان لفترات طويلة في الفضاء وإمكانية العيش والتكاثر خارج الأرض في المستقبل.

وأضاف أن «الأجنة الاصطناعية» هي هياكل تُنشأ باستخدام خلايا جذعية بشرية، وتشبه إلى حد كبير الأجنة الحقيقية، لكنها لا تُعد أجنة بشرية كاملة ولا تمتلك القدرة على التطور إلى كائن بشري مكتمل، بل تُستخدم كنموذج لدراسة المراحل المبكرة من تطور الإنسان.

وتُجرى في الوقت نفسه تجارب مماثلة على الأرض لمقارنة النتائج بين البيئتين الفضائية والأرضية.

وبحسب الخطة، ستستمر التجربة لمدة خمسة أيام داخل المدار، قبل أن تُجمّد العينات وتُعاد إلى الأرض لتحليلها ومقارنتها مع النتائج الأرضية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الدراسات تهدف إلى فهم تأثير البيئة الفضائية على التطور المبكر للإنسان، بما قد يساعد في مواجهة التحديات المرتبطة بالوجود البشري طويل الأمد خارج كوكب الأرض.

