منوعات
في المالديف.. رحلة لـ5 إيطاليين انتهت بمأساة
Lebanon 24
15-05-2026
|
01:47
أعلنت
وزارة الخارجية الإيطالية
وفاة 5 مواطنين إيطاليين في حادث غوص وقع في
جزر المالديف
، وفق ما أفادت "
بي بي سي
".
وقالت الوزارة إن الغواصين يُعتقد أنهم لقوا حتفهم أثناء محاولة استكشاف كهوف بحرية على عمق نحو 50 متراً، في منطقة فافو المرجانية.
وأعلن الجيش المالديفي العثور على جثة واحدة داخل كهف على عمق يقارب 60 متراً تحت الماء، مرجحاً أن يكون الغواصون الأربعة الآخرون في الموقع نفسه.
وأُرسلت فرق غوص مزودة بمعدات خاصة إلى المنطقة، فيما وصفت السلطات عملية البحث بأنها شديدة الخطورة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، دخل الإيطاليون الخمسة المياه صباح الخميس، قبل أن يبلغ طاقم سفينة الغوص عن فقدانهم بعد عدم عودتهم إلى السطح.
وأفادت الشرطة بأن الأحوال الجوية كانت مضطربة في المنطقة، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة ماليه، حيث صدر تحذير أصفر للقوارب السياحية والصيادين.
ولاحقاً، أعلنت جامعة جنوة أن الضحايا بينهم أستاذة في علم الأحياء البحرية وابنتها وباحثان شابان، معربة عن "أعمق تعازيها" لعائلاتهم.
ويُعتقد أن الحادث من أسوأ حوادث الغوص الفردية في المالديف، رغم أن حوادث الغوص والغطس تبقى نادرة نسبياً في الدولة السياحية الواقعة في
المحيط الهندي
.
