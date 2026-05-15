بالفيديو.. سرقة جمجمة قديسة عمرها 800 عام

وبيّن الفيديو، الذي نشرته الشرطة التشيكية، شخصاً يرتدي ملابس سوداء وهو يركض بين المقاعد قبل أن يستولي على الجمجمة، التي يُعتقد أنها تعود للقديسة زديسلافا من ليمبيرك.وقالت المتحدثة باسم الشرطة داغمار سوتشوروفا إن القيمة التاريخية للجمجمة "لا تقدر بثمن"، معلنة فتح تحقيق في الحادث.وفي تطور لاحق، أعلنت الشرطة الخميس 14 أيار توقيف رجل يبلغ 35 عاماً، بعدما حصلت على معلومات بشأن مكان الأثر النادر.