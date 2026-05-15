لقاء عفوي يجمع ماكرون بالسوبرانو فرح الديباني بالإسكندرية

وأوضحت الديباني، في تصريحات إعلامية، أن اللقاء اتسم بالبساطة التامة والبهجة وابتعد تماماً عن الطابع البروتوكولي والرسمي، مشيرة إلى أنها تبادلت مع التعليقات الطريفة والضحك؛ حيث أكد لها رغبته في الاستمتاع بالوقت والأجواء الساحلية للمدينة. كشفت السوبرانو ومطربة الأوبرا العالمية فرح الديباني تفاصيل لقائها العفوي بالرئيس ماكرون، وذلك على هامش زيارته الأخيرة إلى مصر؛ حيث رافقته في نزهة مطولة سيراً على الأقدام على شواطئ مدينة الإسكندرية، "عروس البحر المتوسط".وأوضحت الديباني، في تصريحات إعلامية، أن اللقاء اتسم بالبساطة التامة والبهجة وابتعد تماماً عن الطابع البروتوكولي والرسمي، مشيرة إلى أنها تبادلت مع التعليقات الطريفة والضحك؛ حيث أكد لها رغبته في الاستمتاع بالوقت والأجواء الساحلية للمدينة.

وأضافت: "لقد غنينا، وضحكنا، واستمتعنا كثيراً"، مؤكدة أن هذه المقابلة ستظل محفورة في قلبها كعنوان للجمال والتواضع. يُذكر أن الرئاسة كانت قد اختارت فرح الديباني سابقاً لأداء النشيد الوطني الفرنسي "المرسيلياز" قبيل انطلاق نهائي كأس العالم في قطر 2022 بين والأرجنتين.