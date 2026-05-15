تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

أضرار جسيمة في مسجد بأودونبازاري بعد صاعقة قوية وسقوط حجارة وزجاج

Lebanon 24
15-05-2026 | 12:20
A-
A+

أضرار جسيمة في مسجد بأودونبازاري بعد صاعقة قوية وسقوط حجارة وزجاج
أضرار جسيمة في مسجد بأودونبازاري بعد صاعقة قوية وسقوط حجارة وزجاج photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ضربت صاعقة رعدية قوية جدًا، مسجدًا في تركيا، وتسببت بدمار مئذنته بالكامل وانهيار جزء كبير من سقفه وإصابة إمامه الذي كان بمفرده في الداخل.
Advertisement

ووقعت الحادثة في منطقة "أودونبازاري" بمحافظة "إسكي شيهير" في شمال غرب تركيا، عندما ضربت الصاعقة المسجد الواقع وسط الحي بالتزامن مع أمطار غزيرة وجو عاصف بقي السكان بسببه في المنازل.


وتسببت الصاعقة بضرر كبير امتد للطريق المجاور للمسجد، حيث تساقطت الحجارة فيه بينما طار باب المئذنة بسبب الرياح القوية ووصل لمسافة 50 مترًا.


كما تسبب انهيار زجاج النوافذ وسقوط الحجارة داخل المسجد، في إصابة إمامه ويدعى "رمضان"، والذي كان موجودًا في الداخل ينتظر موعد صلاة العصر وحضور المصلين.

ويخضع الإمام للعلاج في المستشفى، بينما أغلقت فرق الإنقاذ المسجد ومنعت الاقتراب منه لتقييم الأضرار الكبيرة فيه. 


ووصف سكان المنطقة، صوت الصاعقة بالقوي جدًا، وقال بعضهم إنه أشبه بانفجار، واعتقد فريق آخر أن محول الكهرباء في الحي قد انفجر بفعل المطر والرياح. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
اليونيفيل: جنود إسرائيليون صدموا آليات تابعة لليونيفيل باستخدام دبابة ميركافا مما أدى إلى أضرار جسيمة
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر للطاقة: نشر فرق الطوارئ على الفور لاحتواء الحرائق الناجمة حيث تسببت الهجمات في أضرار جسيمة
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة البترول الكويتية: حرائق وأضرار جسيمة في مرافقنا بشركة البترول وشركة صناعة الكيماويات إثر استهداف إيراني
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ألحقنا أضرارا جسيمة ببرامج الفضاء والذكاء الاصطناعي العسكرية وهي من أهم مشاريع النظام بإيران
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24

ارم نيوز

شمال غرب

الحجار

التزام

المسجد

تركيا

رمضان

بازار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:11 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
15:23 | 2026-05-15
Lebanon24
07:52 | 2026-05-15
Lebanon24
04:43 | 2026-05-15
Lebanon24
03:29 | 2026-05-15
Lebanon24
01:47 | 2026-05-15
Lebanon24
00:45 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24