أضرار جسيمة في مسجد بأودونبازاري بعد صاعقة قوية وسقوط حجارة وزجاج

Advertisement

ضربت صاعقة رعدية قوية جدًا، مسجدًا في ، وتسببت بدمار مئذنته بالكامل وانهيار جزء كبير من سقفه وإصابة إمامه الذي كان بمفرده في الداخل.ووقعت الحادثة في منطقة "أودونبازاري" بمحافظة "إسكي شيهير" في تركيا، عندما ضربت الصاعقة الواقع وسط الحي بالتزامن مع أمطار غزيرة وجو عاصف بقي السكان بسببه في المنازل.وتسببت الصاعقة بضرر كبير امتد للطريق المجاور للمسجد، حيث تساقطت الحجارة فيه بينما طار باب المئذنة بسبب الرياح القوية ووصل لمسافة 50 مترًا.كما تسبب انهيار زجاج النوافذ وسقوط الحجارة داخل المسجد، في إصابة إمامه ويدعى " "، والذي كان موجودًا في الداخل ينتظر موعد صلاة العصر وحضور المصلين.ويخضع الإمام للعلاج في المستشفى، بينما أغلقت فرق الإنقاذ المسجد ومنعت الاقتراب منه لتقييم الأضرار الكبيرة فيه.ووصف سكان المنطقة، صوت الصاعقة بالقوي جدًا، وقال بعضهم إنه أشبه بانفجار، واعتقد فريق آخر أن محول الكهرباء في الحي قد انفجر بفعل المطر والرياح. (ارم نيوز)