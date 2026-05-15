إصابة طفل أسترالي بحالة خطيرة بعد استنشاق "غبار ذهبي" لتزيين الكعك
Lebanon 24
15-05-2026
|
15:23
في حادثة أثارت تعاطفاً واسعاً، يرقد الطفل
الأسترالي
دَستِي وايلدمان البالغ من العمر 14 شهراً في المستشفى، بعد أن استنشق مسحوق "غبار ذهبي" مخصصاً لتزيين الكعك أثناء تحضير والدته كعكة عيد ميلاد بطابع "بلووي".
وبحسب ما نقلت "
بيبول
" عن والدته كاتي
روبنسون
، فقد وقع الحادث خلال ثوانٍ معدودة، عندما تمكن الطفل من فتح عبوة المسحوق بأسنانه واستنشاقه بشكل مباشر، ما أدى إلى انسداد حادٍ في الرئتين وفقدانه الوعي، الأمر الذي استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً وإجراء جراحة طارئة لإنقاذ حياته.
ونُقل الطفل إلى مستشفى كوينزلاند للأطفال، حيث ما زال يتلقى العلاج، بعد أن خضع لإجراء جراحي لإزالة المادة من رئتيه، ويستخدم، حالياً، أنبوب تغذية إلى جانب علاج للربو ومتابعة طبية مكثفة.
وأوضحت الأسرة، عبر تصريحات نقلها موقع news.com.au، أن الأطباء يتوقعون احتمال تعرض الطفل لـ "إصابة دائمة في الرئتين"، نتيجة الضرر الذي سببه المسحوق، رغم أن حالته تشهد تحسناً تدريجياً يوماً بعد يوم.
وقالت والدته: "هو مقاتل حقيقي، ونأمل أن يثبت الأطباء خطأهم"، مشيرة إلى أن رحلة التعافي ما زالت طويلة، وقد تتطلب علاجاً طبيعياً ودعماً وظيفياً مستمراً في
المستقبل
.
ويشدد الخبراء على ضرورة الحذر من مخاطر القطع الصغيرة والمواد التزيينية المنزلية عند وجود أطفال صغار، حيث يمكن لثوانٍ قليلة أن تغيّر مجرى حياة كاملة.
