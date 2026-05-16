بعد هجمات تسببت بوفاة سيّاح.. قرش بطول 3 أمتار يُثير الذعر على أحد شواطئ مصر (فيديو)

Advertisement

انتشر فيديو لسمكة القرش بشواطئ مدينة في في مصر، فيما طاردها الصيادون حتى تمكنوا من صيدها ليتبين لاحقا، أنها من نوع "ماكو"، ويبلغ طولها نحو 3 أمتار.وعقب عملية الصيد، تقرر إرسال السمكة إلى المعهد القومي لعلوم البحار ومصايد الأسماك بمدينة الغردقة، وذلك لإخضاعها للفحص الفني والتشريح العلمي للوقوف بدقة على الأسباب البيئية والبيولوجية التي دفعتها للاقتراب من الشاطئ بهذا الشكل.وكشفت مصادر أن ظهور القروش قرب الشواطئ في هذا التوقيت من العام يُعد أمرًا طبيعيًا تمامًا، ويعود إلى مزيج من العوامل البيئية والمناخية، مضيفة أن ارتفاع درجات حرارة المياه يساهم في خروج أسماك القرش من المناطق العميقة وتوجهها نحو السواحل والمياه الضحلة بحثًا عن الطعام، حيث تزداد شراهتها للطاقة والتغذية مع دفء الطقس.