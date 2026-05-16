"طريق العودة".. مؤسسة الإنتاج السورية تستأنف مسلسل يحاكي واقع المخيمات

أعلنت للإنتاج التلفزيوني والإذاعي في انطلاق تصوير مسلسلها الجديد "طريق العودة"، في خطوة تمثل عودتها للإنتاج الدرامي من التوقف، سعياً لاستعادة حضورها الفني.ويتألف المسلسل من 7 حلقات تسلط الضوء على المعاناة الإنسانية ونزوح السوريين في المخيمات إبان الحرب، مستنداً إلى المعايشة والذاكرة الجمعية. والعمل من تأليف سليمان ، وإخراج فادي وفائي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم السوريين منهم فراس إبراهيم، ، نوار ، ومحمد حداقي.وأوضح مدير المشروع، يوسف إدريس، أن التحضير للعمل تطلب بناء ديكورات "مخيم الأمل" بالكامل من الصفر لنقل أدق تفاصيل المعيشة بصدق. من جهتهم، وصف الفنانون المشاركون تجربة التصوير بالقاسية والخانقة نفسياً؛ حيث أكد الفنان فراس إبراهيم أن الظروف البيئية المحاكية للمخيمات من برد وأمطار كانت لا تُحتمل، في حين شدد نوار بلبل على أهمية العمل في حفظ الذاكرة الجماعية لمعاناة مستمرة منذ 14 عاماً.