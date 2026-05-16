تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
قانون فرنسي جديد.. هل تسترد مصر آثارها؟
Lebanon 24
16-05-2026
|
15:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
سادت في مصر حالة من التفاؤل الشعبي عقب مصادقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
على قانون يتيح إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها الأصلية، وسط تطلعات لاسترداد نحو 55 ألف قطعة
مصرية
موجودة في
فرنسا
.
Advertisement
بيد أن خبراء الآثار والقانون الدولي كشفوا عن عقبات تحول دون الاستفادة من هذا القانون، وأبرزها:
النطاق
الزمني
: القانون يغطي فقط الفترة الاستعمارية بين عامي 1815 و1972، وهي فترة لم تكن فيها
باريس
تحتل مصر عسكرياً.
الاستثناءات القانونية: يستثني القانون الآثار التي خرجت عبر "نظام القسمة" القديم مع البعثات الأجنبية، أو التي مُنحت كإهداءات رسمية من حكام سابقين، مثل مسلة رمسيس الثاني في ميدان الكونكورد ومقتنيات أخرى يعتبرها القانون الفرنسي شرعية.
إجراءات الملك العام: تصنيف المتاحف
الفرنسية
للآثار كـ"ملك عام" يتطلب مسارات دبلوماسية معقدة وثائق قاطعة تثبت التهريب غير المشروع.
يُذكر أن متحف اللوفر في باريس يضم معظم هذه الثروة الأثرية، وفي مقدمتها لوحة الأبراج الفلكية "زودياك دندرة" (المطلب الأساسي الحالي لعلماء الآثار المصريين)، وتمثال الكاتب الجالس، وأبو الهول الكبير، وقناع نفرتيتي الذهبي، وتماثيل لأخناتون وأمنحتب، بالإضافة إلى آلاف البرديات والتوابيت الجنائزية.
مواضيع ذات صلة
بلدية بخعون- الضنية تبدأ بتطبيق قانون استرداد كلفة خدمات كافة النفايات
Lebanon 24
بلدية بخعون- الضنية تبدأ بتطبيق قانون استرداد كلفة خدمات كافة النفايات
17/05/2026 07:20:53
17/05/2026 07:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان ألماني فرنسي إيطالي بريطاني: اعتماد مشروع القانون من شأنه تقويض التزام إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية
Lebanon 24
بيان ألماني فرنسي إيطالي بريطاني: اعتماد مشروع القانون من شأنه تقويض التزام إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية
17/05/2026 07:20:53
17/05/2026 07:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يردّ الرئيس عون قانون العفو إذا تجاهل مطالب الجيش؟
Lebanon 24
هل يردّ الرئيس عون قانون العفو إذا تجاهل مطالب الجيش؟
17/05/2026 07:20:53
17/05/2026 07:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيتمكن لبنان من إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل؟
Lebanon 24
هل سيتمكن لبنان من إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل؟
17/05/2026 07:20:53
17/05/2026 07:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الفرنسي إيمانويل
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
الفرنسية
دبلوماسي
ماكرون
الزمني
تابع
قد يعجبك أيضاً
إصابة 8 أشخاص في حادث دهس مروع بمدينة مودينا الإيطالية
Lebanon 24
إصابة 8 أشخاص في حادث دهس مروع بمدينة مودينا الإيطالية
00:15 | 2026-05-17
17/05/2026 12:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دماء على الشاطئ.. قرش يباغت شاباً ومروحية تستنفر!
Lebanon 24
دماء على الشاطئ.. قرش يباغت شاباً ومروحية تستنفر!
23:00 | 2026-05-16
16/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طريق العودة".. مؤسسة الإنتاج السورية تستأنف مسلسل يحاكي واقع المخيمات
Lebanon 24
"طريق العودة".. مؤسسة الإنتاج السورية تستأنف مسلسل يحاكي واقع المخيمات
14:58 | 2026-05-16
16/05/2026 02:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... لهذا السبب تخلّص الوفد الأميركيّ الذي رافق ترامب من كافة الهدايا الصينيّة!
Lebanon 24
بالصورة... لهذا السبب تخلّص الوفد الأميركيّ الذي رافق ترامب من كافة الهدايا الصينيّة!
09:18 | 2026-05-16
16/05/2026 09:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وأكثر من 25 جريحاً في بانكوك... قطارٌ اصطدم بحافلة ركاب
Lebanon 24
قتلى وأكثر من 25 جريحاً في بانكوك... قطارٌ اصطدم بحافلة ركاب
07:10 | 2026-05-16
16/05/2026 07:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
Lebanon 24
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
15:35 | 2026-05-16
16/05/2026 03:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة راحت ضحيّتها إمرأة تهزّ زحلة... ماذا في المعلومات؟
Lebanon 24
جريمة راحت ضحيّتها إمرأة تهزّ زحلة... ماذا في المعلومات؟
08:23 | 2026-05-16
16/05/2026 08:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سنصل فعلا الى وقف اطلاق نار؟ وهل ستنسحب اسرائيل؟
Lebanon 24
هل سنصل فعلا الى وقف اطلاق نار؟ وهل ستنسحب اسرائيل؟
10:01 | 2026-05-16
16/05/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "هدنة لبنان" ومدتها.. إقرأوا ما قاله تقرير إماراتيّ
Lebanon 24
عن "هدنة لبنان" ومدتها.. إقرأوا ما قاله تقرير إماراتيّ
12:00 | 2026-05-16
16/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
13:00 | 2026-05-16
16/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
00:15 | 2026-05-17
إصابة 8 أشخاص في حادث دهس مروع بمدينة مودينا الإيطالية
23:00 | 2026-05-16
دماء على الشاطئ.. قرش يباغت شاباً ومروحية تستنفر!
14:58 | 2026-05-16
"طريق العودة".. مؤسسة الإنتاج السورية تستأنف مسلسل يحاكي واقع المخيمات
09:18 | 2026-05-16
بالصورة... لهذا السبب تخلّص الوفد الأميركيّ الذي رافق ترامب من كافة الهدايا الصينيّة!
07:10 | 2026-05-16
قتلى وأكثر من 25 جريحاً في بانكوك... قطارٌ اصطدم بحافلة ركاب
06:12 | 2026-05-16
كانت في طريقها إلى بلدٍ عربيّ... ضبط طائرة بعد العثور على متفجرات
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
17/05/2026 07:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
17/05/2026 07:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
17/05/2026 07:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24