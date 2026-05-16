دماء على الشاطئ.. قرش يباغت شاباً ومروحية تستنفر!

Advertisement

أصيب شاب ثلاثيني بجروح خطرة، اليوم السبت، جراء هجوم سمكة قرش على روتنست قبالة مدينة غربي ، حيث تدخلت مروحية تابعة لأجهزة الإنقاذ لنقله.ويعد هذا الحادث الأحدث منذ كانون الثاني الماضي، حين قُتل فتى في الثانية عشرة بخليج سيدني. وتُشير الإحصاءات الرسمية إلى تسجيل نحو 1300 هجوم للقرش في أستراليا منذ عام 1791، من بينها 260 هجوماً قاتلاً.ويعزو علماء أستراليون تزايد هذه الحوادث إلى ارتفاع حرارة المحيطات وتصاعد النشاط البحري، ما ساهم في تغيير أنماط هجرة أسماك القرش.