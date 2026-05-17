إصابة 8 أشخاص في حادث دهس مروع بمدينة مودينا الإيطالية

Advertisement

دهس سائق يعاني من مشاكل نفسية مشاة في أحد شوارع مدينة "مودينا" بشمال ، يوم السبت، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.وتعرض 4 من ضحايا الحادث لإصابات خطيرة بحسب ما أفادت به السلطات الرسمية عقب الحادث، وأوردته وكالة "فرانس برس".وذكرت مصادر إيطالية أن شخصاً يدعى سليم القدري، يبلغ 31 عامًا، قاد سيارته بسرعة جنونية في شارع "إميلي" بمدينة "مودينا".وأظهرت لقطات كاميرات مراقبة بثتها ، سيارة تندفع بسرعة عالية في شارع مكتظ بالمشاة وراكبي الدراجات بوسط المدنية.وحاول السائق الفرار من مكان الحادث، لكن 4 من المارة لاحقوه وحاصروه، قبل أن يشهر سكينًا ويصيب أحدهم، وفق ما وثقته الكاميرات.وتشير مصادر إيطالية إلى أن من بين المصابين امرأة، تبلغ من العمر 52 عامًا، يُقال إنها سُحقت بين سيارتها وواجهة متجر، حالتها حرجة.ووصفت رئيسة وزراء ، على حسابها بمنصة "إكس"، الحادث بأنه "خطير جدًا".من جهتها، قالت فابريتسيا تريولو محافِظة المدنية، في ، إن السائق إيطالي من أصول مغربية، وأنه دهس عددًا من الأشخاص قبل أن يحطم بسيارته واجهة متجر.وأضافت فابريتسيا أنه تم نقل 8 أشخاص من بينهم ألماني وبولندي، إلى المستشفى، 4 منهم في حالة خطيرة. وقد خضع أحد المصابين لعملية بتر لساقيه.وتابعت: "أود أيضاً أن أعرب عن امتناني للمواطنين الذين تدخلوا بشجاعة لاعتقال الجاني، وكذلك لضباط إنفاذ القانون على استجابتهم".وأشارت إلى أن السائق، وهو خريج اقتصاد من مواليد عام 1995، لم يكن معروفًا لدى الشرطة، لكنه مر بفترة اضطراب نفسي عام 2022.وأوضحت أن المنفذ "كان يتلقى العلاج في مركز للصحة النفسية لاضطرابات الفصام، لكننا فقدنا الاتصال به بعد فترة مراقبة أولية في المركز"، نافية أن يكون السائق ارتكب الحادث تحت تأثير أي مواد مخدرة.