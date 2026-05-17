تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

إصابة 8 أشخاص في حادث دهس مروع بمدينة مودينا الإيطالية

Lebanon 24
17-05-2026 | 00:15
A-
A+
إصابة 8 أشخاص في حادث دهس مروع بمدينة مودينا الإيطالية
إصابة 8 أشخاص في حادث دهس مروع بمدينة مودينا الإيطالية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دهس سائق يعاني من مشاكل نفسية مشاة في أحد شوارع مدينة "مودينا" بشمال إيطاليا، يوم السبت، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

Advertisement
وتعرض 4 من ضحايا الحادث لإصابات خطيرة بحسب ما أفادت به السلطات الرسمية عقب الحادث، وأوردته وكالة "فرانس برس".

وذكرت مصادر إيطالية أن شخصاً يدعى سليم القدري، يبلغ 31 عامًا، قاد سيارته بسرعة جنونية في شارع "إميلي" بمدينة "مودينا".


وأظهرت لقطات كاميرات مراقبة بثتها وسائل الإعلام، سيارة تندفع بسرعة عالية في شارع مكتظ بالمشاة وراكبي الدراجات بوسط المدنية.

وحاول السائق الفرار من مكان الحادث، لكن 4 من المارة لاحقوه وحاصروه، قبل أن يشهر سكينًا ويصيب أحدهم، وفق ما وثقته الكاميرات.

وتشير مصادر إيطالية إلى أن من بين المصابين امرأة، تبلغ من العمر 52 عامًا، يُقال إنها سُحقت بين سيارتها وواجهة متجر، حالتها حرجة.

ووصفت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، على حسابها بمنصة "إكس"، الحادث بأنه "خطير جدًا".

من جهتها، قالت فابريتسيا تريولو محافِظة المدنية، في مؤتمر صحفي، إن السائق إيطالي من أصول مغربية، وأنه دهس عددًا من الأشخاص قبل أن يحطم بسيارته واجهة متجر.

وأضافت فابريتسيا أنه تم نقل 8 أشخاص من بينهم ألماني وبولندي، إلى المستشفى، 4 منهم في حالة خطيرة. وقد خضع أحد المصابين لعملية بتر لساقيه.

وتابعت: "أود أيضاً أن أعرب عن امتناني للمواطنين الذين تدخلوا بشجاعة لاعتقال الجاني، وكذلك لضباط إنفاذ القانون على استجابتهم".

وأشارت إلى أن السائق، وهو خريج اقتصاد من مواليد عام 1995، لم يكن معروفًا لدى الشرطة، لكنه مر بفترة اضطراب نفسي عام 2022.

وأوضحت أن المنفذ "كان يتلقى العلاج في مركز للصحة النفسية لاضطرابات الفصام، لكننا فقدنا الاتصال به بعد فترة مراقبة أولية في المركز"، نافية أن يكون السائق ارتكب الحادث تحت تأثير أي مواد مخدرة.

 
مواضيع ذات صلة
مصرع 14 شخصًا وإصابة 28 في حادث تصادم مروع جنوب الهند
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة 5 أشخاص في حادث إطلاق نار ببيروت وتوقيف الفاعل
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24
في العراق... وفاة 7 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير مروّع
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: مقتل 8 أشخاص وإصابة 95 آخرين في هجوم على جسر بي1 في كرج
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24

إيطاليا جورجيا ميلوني

جورجيا ميلوني

وسائل الإعلام

مؤتمر صحفي

الإيطالية

الإيطالي

من جهته

إيطاليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:19 | 2026-05-17
Lebanon24
02:38 | 2026-05-17
Lebanon24
23:00 | 2026-05-16
Lebanon24
15:41 | 2026-05-16
Lebanon24
14:58 | 2026-05-16
Lebanon24
09:18 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24