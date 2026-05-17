الحزن يخيم على قرية مصرية بعد وفاة 4 طلاب أثناء المذاكرة

17-05-2026 | 04:19
الحزن يخيم على قرية مصرية بعد وفاة 4 طلاب أثناء المذاكرة
خيّم الحزن على قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، عقب مصرع 4 طلاب بالصف الثالث الإعدادي، السبت، في حادث مأساوي وقع داخل منزل أحدهم، إثر انفجار خزان وقود دراجة نارية أثناء تنظيفه وإجراء أعمال صيانة عليه.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط بلاغًا يفيد بوقوع انفجار داخل أحد المنازل بالقرية، ناجم عن اشتعال خزان وقود دراجة بخارية، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. وعلى الفور، انتقلت قوات المباحث الجنائية وعربات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين وفاة الطلاب الأربعة متأثرين بإصابات بالغة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي، فيما أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها.

وكشفت التحريات الأولية أن الطلاب كانوا مجتمعين داخل غرفة بمنزل أحدهم، لتنظيف خزان وقود دراجة بخارية باستخدام سلك معدني مخصص لغسيل الأواني، بالتزامن مع مراجعة دروسهم استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية المقررة خلال أيام.

وأضافت التحريات أن الطلاب لجأوا إلى تشغيل جهاز تكييف متنقل داخل الغرفة، قبل أن يتسبب شرر كهربائي صادر من الدراجة البخارية في اشتعال الوقود وحدوث الانفجار، ما أدى إلى اندلاع النيران بصورة سريعة داخل المكان المغلق.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية بني شقير، الذين أكدوا أن الطلاب الأربعة جمعتهم علاقة صداقة وثيقة منذ الطفولة، وكانوا معروفين بحرصهم على الدراسة والتفوق، إذ اعتادوا الاجتماع يوميًا لمراجعة دروسهم قبل الامتحانات، قبل أن تنتهي رحلتهم بصورة مأساوية هزّت مشاعر أبناء القرية. (ارم نيوز)
17/05/2026 12:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
