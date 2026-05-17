لمواليد برج العذراء.. هذا ما ينتظركم

يشهد مواليد هذا الأسبوع أجواء إيجابية، مع تحسن في الوضع المالي واستقرار عاطفي، إضافة إلى اهتمام عائلي لافت وتحولات قد تعيد بعض العلاقات السابقة إلى الواجهة.

ومن المتوقع أن يحصل مواليد على مكاسب مفاجئة تساعدهم على تحسين أوضاعهم المادية، وتعيد إليهم شيئاً من الاطمئنان، وفق ما ذكرت صحيفة "Times Of India".

وعلى الصعيد العائلي، يحمل الأسبوع دفئاً أكبر داخل المنزل، مع تعاون واضح بين أفراد الأسرة وتحسن في العلاقات الأسرية.

أما عاطفياً، فقد يشكل الأسبوع نقطة تحول لدى المتزوجين والمرتبطين بعلاقات جدية، مع مؤشرات إلى استقرار أفضل، وعودة محتملة لبعض المنفصلين.

وتشير التوقعات إلى أن تأثير كوكب زحل يدفع مواليد العذراء إلى التعامل بواقعية، فيما يساعد كوكب الزهرة على التهدئة والمصالحة في النصف الثاني من الشهر، خصوصاً مع تجاوز سوء الفهم.

ورغم هذه الأجواء، قد يواجه مواليد العذراء بعض التقلبات المزاجية والضغط النفسي، ما يستدعي الابتعاد عن الأخبار السلبية، وتعزيز الثقة بالنفس، والتركيز على السلام الداخلي وأجواء المنزل.