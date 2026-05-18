تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

تطورات جديدة توسّع التحقيق في ملف إبستين!

Lebanon 24
18-05-2026 | 02:20
A-
A+
تطورات جديدة توسّع التحقيق في ملف إبستين!
تطورات جديدة توسّع التحقيق في ملف إبستين! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت المدعية العامة الفرنسية لور بيكو، يوم الأحد، بأن نحو عشرة أشخاص إضافيين تقدموا بشكاوى إلى النيابة العامة في باريس ضد الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، مؤكدين أنهم من ضحاياه.

وكان مكتب المدعي العام في باريس قد فتح تحقيقًا موسعًا في قضايا "الاتجار بالبشر"، عقب نشر السلطات الأميركية آلاف الملفات المرتبطة بإبستين، الذي توفي عام 2019.

ويهدف التحقيق إلى تحديد هوية الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم سهّلوا جرائمه داخل فرنسا، من خلال توفير ضحايا له أو المساهمة في نشاطاته، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضافت بيكو في مقابلة مع إذاعة "آر تي إل" الفرنسية: "لم يُستجوب أي من الأفراد الذين يُحتمل تورطهم" حتى الآن.

وبلغ إجمالي عدد المتقدّمين بشكاوى حوالي 20 شخصًا، بينهم حوالي 10 أشخاص لم يكن مكتب المدعي العام على علم بهم.
Advertisement

وكان الآخرون ضحايا لجان-لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء المتهم باغتصاب قاصرات، والذي انتحر في السجن عام 2022، وجيرالد ماري الرئيس السابق لوكالة عرض الأزياء المرموقة "إيليت"، الذي كان موضع شكاوى نفاها عبر محاميه.

وقالت المدعية العامة: "نستمع إلى هؤلاء الضحايا، وعدد منهم في الخارج".

وأضافت: "استعدنا جهاز الكمبيوتر الخاص بإبستين، وبيانات اتصالاته، ودفاتر عناوينه" والتي تخضع حاليًا لمزيد من التحاليل. سنتلقى أيضًا طلبات للمساعدة الدولية".

وتهدف هذه التحقيقات إلى معرفة من ساعد إبستين مثلًا من خلال استدراج ضحايا صغار السن إليه، وهي لا تعيق استمرار تحقيقات منفصلة في قضايا عنف جنسي قد يكون هؤلاء المتواطئون قد ارتكبوها بأنفسهم. 

ويخضع رجل آخر يدعى دانيال سياد للتحقيق في باريس إثر شكاوى من أشخاص يقولون إنهم ضحايا، إذ يُحتمل أنه كان يستدرج ضحايا لإبستين.

وأقام إبستين علاقات مع النخب السياسية والاقتصادية في مختلف دول العالم. وفي تموز 2019، أُوقف إبستين ووُجهت إليه تهمة استغلال قاصرين جنسيًا والتآمر.

وقالت السلطات الأمريكية إنها عثرت على إبستين مشنوقًا في زنزانته، يوم 10 آب عام 2019، قبل محاكمته، وزعمت أن تشريح الجثة خلص إلى أنها "حالة انتحار". 
 
مواضيع ذات صلة
القضاء العسكري يباشر التحقيق في ملف ساقية الجنزير وشريم يمثل اليوم
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تطورات قضائية في ملف ابتزاز السياسيين: قرار ظني بحق عريمط والحسيان
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تطورات جديدة في ملف يهز واشنطن.. أين اختفى علماء نوويون أميركيون؟
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
في فرنسا.. شكاوى جديدة تلاحق إبستين
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24

جهاز الكمبيوتر

النيابة العامة

المدعي العام

الأمريكية

يوم الأحد

الفرنسية

النيابة

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-05-18
Lebanon24
04:46 | 2026-05-18
Lebanon24
03:41 | 2026-05-18
Lebanon24
02:17 | 2026-05-18
Lebanon24
00:32 | 2026-05-18
Lebanon24
00:24 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24