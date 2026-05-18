مصرع شاب إثر سقوطه من سطح عقار في مصر

لقى شاب مصرعه نتيجة سقوطه من أعلى سطح عقار في في مصر، وتحرر المحضر اللازم، وتولت المختصة التحقيق. ورد بلاغ لغرفة النجدة، يفيد سقوط شخص من عقار في مدينة نصر وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن شابا اختل توازنه وسقط من أعلى سطح العقار الذي يقيم به، مما أدى إلى مصرعه متأثرا بإصابات لحقت به.تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)