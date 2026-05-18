|
منوعات
مصرع 3 شبان صعقًا بالكهرباء أثناء محاولة إخماد حريق في مصر
Lebanon 24
18-05-2026
|
15:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي 3 شبان مصرعهم صعقًا بالكهرباء، اليوم الاثنين، أثناء محاولتهم إطفاء حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة "الكوم الأحمر" التابعة لمحافظة
الجيزة
المصرية
.
وتلقت
الأجهزة الأمنية
بلاغًا يفيد بنشوب النيران داخل الشقة، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.
وكشفت التحريات الأولية أن الضحايا حاولوا التدخل لإخماد الحريق قبل وصول قوات الإطفاء، وأثناء ذلك تعرضوا لصعق كهربائي نتيجة ملامسة مصدر كهرباء أثناء استخدامهم سلمًا حديديًا لإطفاء النيران، ما أسفر عن مصرعهم في الحال.
وتبين أن الضحايا شقيقان أحدهما محاسب والآخر عامل، بالإضافة إلى شاب ثالث، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
