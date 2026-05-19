مستغلة غياب زوجها.. امرأة تحاول شنق طفل وتكسر جمجمة شقيقه!

أحالت السلطات القضائية امرأة إلى المحاكمة بتهمة تعنيف طفلي زوجها بشكل وحشي، مستغلة غياب والدهما بسبب عمله، مما أسفر عن إصابة الطفل الأصغر بكسر في قاعدة الجمجمة، ومحاولة خنق الآخر بحبل غسيل.وانكشفت الجريمة إثر إسعاف الابن الأصغر إلى المستشفى وتأكيد الكوادر الطبية أن إصابته ناتجة عن ضرب مبرح وليس سقوطاً عارضاً. وأدلى الطفلان باعترافات صادمة لوالدهما عن تعرضهما للتعنيف اليومي، وتهديدهما بالتشويه وقطع لسانيهما بسكين لإجبارهما على الصمت، فيما بررت المتهمة الاعتداء الأخير بتأخر الطفل في إنجاز واجباته المدرسية.وعقب سماع أقوال طفليه، تقدم الوالد ببلاغ رسمي لقسم الشرطة، حيث ألقت القبض على المتهمة التي أنكرت التهم جملة وتفصيلاً، ليتم تحويل القضية إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.